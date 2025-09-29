Pan młody umarł podczas pierwszego tańca! Wstrząsajace wideo

Zofia Dąbrowska
2025-09-29 11:30

Tragedia w kulminacyjnym momencie wesela! Pan młody i panna młoda z Egiptu właśnie tańczyli swój pierwszy tradycyjny taniec, gdy nagle mężczyzna osunął się na ziemię. W jednej chwili radosna uroczystość zamieniła się w dramat. Okazało się, że pan młody nie żyje. Reanimacja nie przyniosła rezultatu. Dramatyczne chwile zostały uwiecznione na filmie, który miał być piękną ślubną pamiątką.

Tragedia na weselu w Egipcie. Pan młody zmarł nagle podczas pierwszego tańca z żoną

Radosne chwile zamieniły się w dramat podczas wesela w Asuanie! Pan młody, Ashraf Abu Hakam, zmarł nagle w trakcie zabawy weselnej, tańcząc ze swoją świeżo poślubioną żoną. Według relacji świadków oraz nagrań opublikowanych przez media, Hakam tańczył tradycyjny egipski taniec Saidi, gdy nagle osunął się na parkiet. Goście wpadli w panikę i natychmiast podbiegli, by udzielić mężczyźnie pomocy. Próby reanimacji niestety nie przyniosły jednak skutku – mężczyzna doznał nagłego zatrzymania akcji serca i zmarł na miejscu. Jeszcze dzień wcześniej para radośnie świętowała swoje zaręczyny, przygotowując się do nowego etapu życia.

„Był pełen życia, podekscytowany wizją swojej przyszłości”

Przyjaciele wspominają Hakama jako osobę pełną energii i entuzjazmu. „Był pełen życia, podekscytowany wizją swojej przyszłości” – napisał jeden z nich w mediach społecznościowych. Śmierć pana młodego wstrząsnęła nie tylko rodziną i uczestnikami wesela, ale też użytkownikami mediów społecznościowych, do których trafiło nagranie. To dramatyczne wydarzenie miało miejsce zaledwie kilka dni po podobnej tragedii na innym ślubie. Jak przypomina "People", 26-letnia influencerka Adna Rovčanin-Omerbegović zmarła w Bośni po tym, jak niespodziewanie zachorowała krótko po swoim weselu w połowie września.

