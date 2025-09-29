Pan młody umarł podczas pierwszego tańca! Wstrząsajace wideo

Tragedia na weselu w Egipcie. Pan młody zmarł nagle podczas pierwszego tańca z żoną

Radosne chwile zamieniły się w dramat podczas wesela w Asuanie! Pan młody, Ashraf Abu Hakam, zmarł nagle w trakcie zabawy weselnej, tańcząc ze swoją świeżo poślubioną żoną. Według relacji świadków oraz nagrań opublikowanych przez media, Hakam tańczył tradycyjny egipski taniec Saidi, gdy nagle osunął się na parkiet. Goście wpadli w panikę i natychmiast podbiegli, by udzielić mężczyźnie pomocy. Próby reanimacji niestety nie przyniosły jednak skutku – mężczyzna doznał nagłego zatrzymania akcji serca i zmarł na miejscu. Jeszcze dzień wcześniej para radośnie świętowała swoje zaręczyny, przygotowując się do nowego etapu życia.

ZOBACZ TEŻ: Skandal na weselu! Wyciekła taśma z panną młodą. Goście zobaczyli wszystko. WIDEO

ZOBACZ TEŻ: Pijana kobieta zabiła pannę młodą w dniu jej ślubu. "Była moją żoną przez 5 godzin"

„Był pełen życia, podekscytowany wizją swojej przyszłości”

Przyjaciele wspominają Hakama jako osobę pełną energii i entuzjazmu. „Był pełen życia, podekscytowany wizją swojej przyszłości” – napisał jeden z nich w mediach społecznościowych. Śmierć pana młodego wstrząsnęła nie tylko rodziną i uczestnikami wesela, ale też użytkownikami mediów społecznościowych, do których trafiło nagranie. To dramatyczne wydarzenie miało miejsce zaledwie kilka dni po podobnej tragedii na innym ślubie. Jak przypomina "People", 26-letnia influencerka Adna Rovčanin-Omerbegović zmarła w Bośni po tym, jak niespodziewanie zachorowała krótko po swoim weselu w połowie września.

Sonda Jaka kwota jest odpowiednian jako prezent na wesele? 100-200 za osobę 200-400 za osobę 400-600 za osobę 600-800 za osobę Na tyle ile mnie stać

QUIZ. Jak dobrze znasz wiejskie zwyczaje i obrzędy? Pytanie 1 z 9 W dawnych czasach istniał zwyczaj "smagania innych" wierzbowymi gałązkami. Na Suwalszczyźnie wypowiadano wtedy formułkę: "Wierzba bije, nie zabije, za tydzień Wielki Dzień" "Wierzba bije, za to w dzwon zabije" Następne pytanie