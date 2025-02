Panna młoda dźgnęła nożem pana młodego! Poszło o wesele i teściową

Niedoszła panna młoda dźgała nożem narzeczonego! Powodem wielka kłótnia o wesele i SMS-y z teściową

Krwawa panna młoda za kratkami! Do tych dramatycznych zajść doszło w amerykańskim stanie Wisconsin. W miejscowości Brookfield mieszkała para narzeczonych, którzy szykowali się właśnie do ślubu. Dopinali ostatnie szczegóły na ostatni guzik. Ale w jednym nie mogli dojść do porozumienia - mianowicie w kwestii tego, gdzie urządzić przyjęcie weselne. Jedni chcieli robić je w domu pary, inni gdzie indziej. Jak podaje Fox 6 i wiele amerykańskich portali informacyjnych, pewnego dnia narzeczony obudził się na dźwięk wiadomości tekstowych. Zobaczył SMS-y i skriny wiadomości wymienianych między narzeczoną Kailee Brantner a swoją matką. Nie jest jasne, kto optował za jakim rozwiązaniem w sprawie wesela, ale między parą doszło wtedy do kłótni. Następnego dnia rano mężczyzna poszedł do pracy, a gdy wrócił, przeżył prawdziwy szok!

Kobieta chwyciła nóż z różowym trzonkiem i rzuciła się niedoszłego pana młodego

Bo nabuzowana po kłótni o wesele Kailee czekała na niego w domu... z nożem. Kobieta wybrała nóż z różowym trzonkiem i rzuciła się na kompletnie zaskoczonego niedoszłego pana młodego. Odepchnął ją, a ona pocięła mu całą koszulę. Mężczyzna postanowił zabrać swoje rzeczy z piwnicy i uciekać, ale krewka 22-latka podążyła jego śladem i zadała mu jeszcze parę ciosów. W domu wkrótce zjawiła się policja. Na szczęście życiu narzeczonego nic nie zagraża, trafił do szpitala, a kobieta za kratki. Tłumaczyła, że dźgała nożem, bo bała się, że sama zostanie w jakiś sposób zaatakowana. Teraz odpowie za swoje czyny, czeka na proces. A problem wesela chyba rozwiązał się już sam...

