Wyjątkowe wspomnienie papieża Franciszka. Polski ksiądz mówi o symbolicznych ostatnich dniach jego życia

– Papież Franciszek był papieżem bliskości – mówi duchowny. – To, co go wyróżniało, to bycie blisko ludzi. Zarówno tych, których spotykał w windzie czy garażu, jak i tych, których odwiedzał w Azji, w Ziemi Świętej czy na marginesach społeczeństwa. On chciał być z ludźmi - dodaje.