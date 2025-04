Papież do młodych w niepublikowanym wideo: nauczcie się słuchać, to służy pokojowi

Tak wygląda córka Kim Dzong Una! Prawie go przerosła. Będzie następnym dyktatorem?

Przesłanie wideo papieża Franciszka do młodych wiernych. "Kiedy ktoś do ciebie mówi, poczekaj, aż skończy, aby dobrze go zrozumieć"

Oto nagranie, na którym Ojciec Święty w styczniu tego roku przekazywał młodym wiernym, że słuchanie innych jest bardzo ważne! Na filmie papież Franciszek siedzi w fotelu w swoim pokoju w Domu św. Marty i radzi młodym ludziom, jak należy słuchać innych. „Drodzy chłopcy i dziewczęta, jedną z bardzo ważnych rzeczy w życiu jest słuchanie, uczenie się słuchania. Kiedy ktoś do ciebie mówi, poczekaj, aż skończy, aby dobrze go zrozumieć, a następnie, jeśli masz na to ochotę, powiedz coś. Ale najważniejsze jest słuchanie” – mówi Papież.

Jest to zaproszenie papieża Franciszka skierowane do młodych ludzi w filmie nagranym 8 stycznia na jego smartfonie przez gościa Domu św. Marty. Przesłanie - opublikowane na stronie internetowej tygodnika „Oggi” - zostało skierowane do młodych ludzi biorących udział w Warsztatach Słuchania, inicjatywie wymyślonej przez Lucę Drusiana, która angażuje młodzież i dorosłych, aby dyskutowali na ważne tematy, pozwalając wielu doświadczyć piękna bycia słuchanym i słuchania siebie nawzajem.

„I nie zapominajcie o dziadkach. Dziadkowie wiele nas uczą”

Papież, który pojawia się w filmie w nieformalnym stroju, powtórzył tę koncepcję: "Przyjrzyjcie się dobrze ludziom, ludzie nie słuchają. Przerywają w połowie zdania, a to nie pomaga pokojowi. Słuchajcie. Dużo słuchajcie" - słyszymy w filmie.

Papież dodaje: „I nie zapominajcie o dziadkach. Dziadkowie wiele nas uczą”.

„Modlę się za was, módlcie się za mnie” – mówi Franciszek i błogosławi oglądających.

i Autor: SE