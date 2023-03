Papież Franciszek w szpitalu! Jest informacja z Watykanu

Papież Franciszek trafił do szpitala! Stolica Apostolska potwierdza, że Ojciec Święty jest w klinice Gemelli

Papież Franciszek dziś, w środę 29 marca trafił do szpitala. Wiadomo, że Ojciec Święty znajduje się w rzymskiej klinice Gemelli. Informację tę potwierdził dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni, nie podając żadnych szczegółowych informacji poza tymi, że były to zaplanowane badania. Nie poinformował o tym, jak czuł się papież Franciszek w momencie przewiezienia do szpitala. Przypomnijmy, że Franciszek już wcześniej zmagał się z problemami zdrowotnymi. W lipcu 2021 roku przeszedł poważną operację jelita, miał też problemy z poruszaniem się, a konkretnie z kolanem. O operacji mówił we wzruszający sposób w wywiadzie. Wyznał wtedy, że jego życie było zagrożone.

Papież w 2021 roku przeszedł poważną operację w tym samym szpitalu. Franciszek wyznał wówczas, że jego życie wisiało na włosku

Ojciec Święty w 2021 roku wyznał w wywiadzie dla hiszpańskiego radia katolickiego Cope, że jego życie wisiało na włosku i zostało uratowane przez zwykłego, lecz doświadczonego pielęgniarza, który zauważył coś bardzo niepokojącego. Otóż po zbadaniu papieża pielęgniarz ten stanowczo doradził mu operację, podczas gdy inni optowali za kuracją antybiotykową. "Uratował mi życie. Teraz mam jelito krótsze o 33 centymetry” - ujawnił papież. Jak dodał, prowadzi jednak normalne życie i nie stosuje specjalnej diety.

Sonda Jak oceniasz instytucję Kościoła? Zdecydowanie pozytywnie Zdecydowanie negatywnie Raczej pozytywnie Raczej negatywnie

BREAKING: Pope Francis has been taken to hospital for planned tests, the Vatican has announcedhttps://t.co/Av2TSbztra📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/WHCM1I1LQ0— Sky News (@SkyNews) March 29, 2023

Quiz Jan Paweł II. Co wiesz o polskim papieżu? 10/15 to minimum Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Jan Paweł II? W Krakowie W Wadowicach W Warszawie Dalej