Papież Leon XIV mówił o polskim księdzu. "Niech ten przykład zachęci"

Papież Leon XIV o księdzu Stanisławie Streichu: "Jego praca przeszkadzała zwolennikom ideologii komunistycznej"

Papież Leon XIV zwrócił uwagę na wydarzenia w Polsce, a konkretnie na beatyfikację pewnego polskiego księdza, która odbyła się w Poznaniu. Chodzi o księdza Stanisława Streicha (+36 l.), zamordowanego w 1938 roku podczas niedzielnej mszy w Luboniu. Do kościoła wtargnął wtedy 47-letni Wawrzyniec Nowak i kilkukrotnie strzelił do kapłana, śmiertelnie go raniąc. Potem wszedł na ambonę i krzyczał: „Niech żyje komunizm!”. Został złapany przez ludzi i przekazany policji, a potem skazany na karę śmierci. 24 maja 2025 roku ks. Stanisław Streich został beatyfikowany na placu archikatedry św. Piotra i Pawła w Poznaniu, dokonał tego w imieniu Leona XIV prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro. Nowy papież stojąc w oknie Pałacu Apostolskiego mówił do wiernych o polskim księdzu. Powiedział, że zginął z nienawiści do wiary. "Jego praca na rzecz biednych i robotników przeszkadzała zwolennikom ideologii komunistycznej. Niech jego przykład zachęci szczególnie kapłanów, by hojnie poświęcali się dla Ewangelii i dla braci" - mówił Ojciec Święty. Pozdrowił też obecnych w Watykanie Polaków.

Leon XIV, kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych został papieżem 8 maja

Kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych został ogłoszony 267. papieżem 8 maja po godzinie 19. Przyjął imię Leon XIV. To pierwszy amerykański papież w dziejach. Robert Prevost to urodzony w Chicago augustianin, doktor prawa kanonicznego. Od 2023 roku jest prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. Przez wiele lat pracował w Peru, gdzie był m.in. prefektem w zakonnym seminarium w Trujillo. W latach 2001–2013 pełnił funkcję przełożonego generalnego augustianów, był wtedy dwukrotnie w Polsce. Sakrę biskupią przyjął w 2014 roku. 30 stycznia 2023 roku papież Franciszek mianował go prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej, wynosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa. 9 lipca Robert Prevost został przez papieża Franciszka wyniesiony do godności kardynała diakona, 6 lutego 2025 kardynała biskupa. Od października 2023 roku kardynał Prevost jest członkiem Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego oraz kilku dykasterii, m.in. ds. Ewangelizacji, Nauki Wiary, Kościołów Wschodnich, Duchowieństwa, Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Kultury i Edukacji oraz Tekstów Prawnych. Po wyborze na papieża podkreślał, że będzie kontynuować dzieło papieża Franciszka.

A Poznań, #Polonia, alle ore 11:00 di domani, solenne beatificazione di Don Stanisław Streich, martire, assassinato a colpi di pistola mentre celebrava la Santa Messa.Rappresentante del Santo Padre sarà il Card. Semeraro.https://t.co/OdKcuqSdvv pic.twitter.com/SoK8xrPtda— Dicastero delle Cause dei Santi (@CauseSanti) May 23, 2025

