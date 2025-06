Papież Leon XIV broni wolności słowa. "Demokratyczna dusza osłabiana"

Papież Leon XIV: "Wolność prasy jest niezbywalnym dobrem wspólnym"

„Gdziekolwiek dziennikarz jest uciszany, demokratyczna dusza kraju jest osłabiona. Wolność prasy jest niezbywalnym dobrem wspólnym. Ci, którzy sumiennie wykonują to powołanie, nie mogą pozwolić, by ich głosy zostały uciszone przez drobne interesy lub strach przed prawdą”. Takie słowa wygłosił ostatnio papież Leon XIV. Miały one bezpośredni związek z seksualnymi skandalami w Kościele katolickim, były bowiem komentarzem Ojca Świętego do spektaklu teatralnego "Projekt Ugaz", wystawianego w Peru. Sztuka opowiada o peruwiańskiej dziennikarce Paoli Ugaz, która ujawniła nadużycia w ruchu kościelnym Sodalicio de Vida Cristiana i była za to potem prześladowana. Leon XIV jasno zadeklarował: Kościół musi promować „kulturę prewencji, która nie toleruje żadnej formy nadużycia: władzy, sumienia, duchowości ani seksualności”. Słowa poparcia dla mediów stoją w wyraźnym kontraście do reakcji części biskupów – także z rodzinnych stron papieża – którzy wcześniej publicznie atakowali dziennikarzy za ujawnianie przypadków molestowania w Kościele - zauważa "The Guardian". W swoim przesłaniu do Ugaz, papież uznał, że jej praca i odwaga były częścią większej walki o prawdę. „Wiara, która nie dotyka ran ciała i duszy człowieka, nie zrozumiała jeszcze Ewangelii” – dodał.

Leon XIV, kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych został papieżem 8 maja

Kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych został ogłoszony 267. papieżem 8 maja po godzinie 19. Przyjął imię Leon XIV. To pierwszy amerykański papież w dziejach. Robert Prevost to urodzony w Chicago augustianin, doktor prawa kanonicznego. Od 2023 roku jest prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. Przez wiele lat pracował w Peru, gdzie był m.in. prefektem w zakonnym seminarium w Trujillo. W latach 2001–2013 pełnił funkcję przełożonego generalnego augustianów, był wtedy dwukrotnie w Polsce. Sakrę biskupią przyjął w 2014 roku. 30 stycznia 2023 roku papież Franciszek mianował go prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej, wynosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa. 9 lipca Robert Prevost został przez papieża Franciszka wyniesiony do godności kardynała diakona, 6 lutego 2025 kardynała biskupa. Od października 2023 roku kardynał Prevost jest członkiem Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego oraz kilku dykasterii, m.in. ds. Ewangelizacji, Nauki Wiary, Kościołów Wschodnich, Duchowieństwa, Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Kultury i Edukacji oraz Tekstów Prawnych. Po wyborze na papieża podkreślał, że będzie kontynuować dzieło papieża Franciszka.

The pope called on civil society “to protect” those who “report with integrity and courage” and added, “where a journalist is silenced, the democratic soul of a country is weakened.” https://t.co/gZ7Mz1DC2g— America Magazine (@americamag) June 21, 2025

