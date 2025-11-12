Papież Leon XIV wymienił ulubione filmy. Zobacz, czy znasz je wszystkie!

Papież Leon XIV wymienił swoje cztery ulubione filmy. Trzy amerykańskie i jeden włoski

Papież Leon XIV niedawno przyjął na prywatnej audiencji Roberta De Niro, a teraz o Ojcu Świętym jest głośno w innym filmowym kontekście. A to nie koniec, bo w sobotę będzie gościł przedstawicieli świata filmu, wśród których znajdą się m.in. Monica Bellucci, Cate Blanchett, a także Polacy Jan Komasa i Paweł Pawlikowski. Z tej okazji w rozmowie z "Variety" Leon XIV ujawnił tytuły swoich czterech ulubionych filmów. Papież uwielbia „To wspaniałe życie” w reżyserii Franka Capry z 1946 roku. James Stewart gra tam George'a Baileya, którego w chwilach załamania pociesza sam anioł stróż. Inny ulubiony film papieża to sławny musical „Dźwięki muzyki” Roberta Wise'a z 1965 roku o niedoszłej zakonnicy z nowicjatu, która zakochuje się we wdowcu z siedmiorgiem dzieci i porzuca plany życia w stanie duchownym. Kolejne dzieła, do których wraca Ojciec Święty, to „Zwykli ludzie” Roberta Redforda z 1980 roku i „Życie jest piękne” Roberto Benigniego z 1997 roku. Ten pierwszy film opowiada o tragedii amerykańskiej rodziny spowodowanej wypadkiem jednego z synów na łodzi, a drugi o Włochu, który podczas II wojny światowej trafia do obozu koncentracyjnego z synkiem i udaje przed dzieckiem, że to wszystko tylko zabawa.

Leon XIV, kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych został papieżem 8 maja

Kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych został ogłoszony 267. papieżem 8 maja 2025 roku. Przyjął imię Leon XIV. Jest pierwszym amerykańskim papieżem w dziejach. Robert Prevost to urodzony w Chicago augustianin, doktor prawa kanonicznego. Od 2023 roku był prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. Przez wiele lat pracował w Peru, gdzie był m.in. prefektem w zakonnym seminarium w Trujillo. W latach 2001–2013 pełnił funkcję przełożonego generalnego augustianów, był wtedy dwukrotnie w Polsce. Sakrę biskupią przyjął w 2014 roku. 30 stycznia 2023 roku papież Franciszek mianował go prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej, wynosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa. 9 lipca Robert Prevost został przez papieża Franciszka wyniesiony do godności kardynała diakona, 6 lutego 2025 kardynała biskupa.

Sonda Wolisz oglądać filmy, czy seriale? Filmy Seriale To zależy od nastroju Nie umiem wybrać

#PopeLeoXIV reveals his four favorite movies of all-time.Read the full story on the Pope’s plans for a big Hollywood gathering at the Vatican: https://t.co/yqWaKaM20e pic.twitter.com/roRp1M1jlI— Variety (@Variety) November 11, 2025

QUIZ. Trzy słowa i rozmowa! Filmy PRL. My podpowiadamy, ty zgadujesz Pytanie 1 z 10 Krem, pociąg, szarada Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz Dziewczyny do wzięcia Miś Następne pytanie