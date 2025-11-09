Robert De Niro odwiedził papieża. Leon XIV przemówił pierwszy

Robert De Niro był na prywatnej audiencji u papieża Leona XIV w Watykanie

Gwiazdor "Ojca chrzestnego" na prywatnej audiencji w Watykanie! Robert De Niro (82 l.) przybył z wizytą do papieża Leona XIV. Jak podaje "Vatican News", wizyta odbyła się rano w sali Pałacu Apostolskiego. Papież zgodnie z obowiązującymi w takich chwilach zasadami przemówił jako pierwszy. „Dzień dobry! Miło mi pana poznać!” - powiedział Leon XIV. „Mi również” – odpowiedział jego rodak Robert De Niro. Chociaż teoretycznie papiescy goście powinni darować sobie zbyt wylewne gesty, gwiazdor i papież uścisnęli sobie serdecznie dłonie. Aktor dostał od Leona XIV prezent - różaniec. Podczas wizyty we Włoszech i w Watykanie De Niro odwiedził także burmistrza Rzymu. „Rzym to coś więcej niż miasto; to żywe dzieło sztuki” – powiedział gwiazdor odbierając najwyższe odznaczenie tego miasta. „Zostać docenionym tutaj, w miejscu, które tak wiele wniosło do świata kultury, kina i piękna, to naprawdę wzruszające. Moja rodzina ma włoskie korzenie, więc to wyróżnienie ma dla mnie szczególne znaczenie” - dodał.

Leon XIV, kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych został papieżem 8 maja

Kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych został ogłoszony 267. papieżem 8 maja 2025 roku. Przyjął imię Leon XIV. Jest pierwszym amerykańskim papieżem w dziejach. Robert Prevost to urodzony w Chicago augustianin, doktor prawa kanonicznego. Od 2023 roku był prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. Przez wiele lat pracował w Peru, gdzie był m.in. prefektem w zakonnym seminarium w Trujillo. W latach 2001–2013 pełnił funkcję przełożonego generalnego augustianów, był wtedy dwukrotnie w Polsce. Sakrę biskupią przyjął w 2014 roku. 30 stycznia 2023 roku papież Franciszek mianował go prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej, wynosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa. 9 lipca Robert Prevost został przez papieża Franciszka wyniesiony do godności kardynała diakona, 6 lutego 2025 kardynała biskupa.

American actor Robert De Niro spent forty-eight hours in Rome, where he met with Pope Leo XIV. In the Sala del Tronetto of the Vatican's Apostolic Palace, the two had a brief exchange in English, a photo with the five people accompanying him, and finally, a Rosary presented by… pic.twitter.com/VzwBGUvqKa— Vatican News (@VaticanNews) November 7, 2025

