Robert De Niro już w Polsce. Aktor przyłapany na lotnisku w Warszawie

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-11-08 11:48

Robert De Niro znów przyciągnął uwagę mediów, tym razem w Warszawie! Hollywoodzki gwiazdor nie tylko wylądował w stolicy Polski, ale też osobiście spotkał się z fanami na lotnisku, rozdając autografy i pozując do zdjęć. To jednak dopiero początek jego wizyty, aktor wziął udział w konferencji prasowej w restauracji Nobu, która świętuje w tym roku pięciolecie istnienia w Warszawie, a wydarzenie uświetniła wyjątkowa Sake Ceremony z udziałem samych założycieli sieci.

Warszawskie lotnisko zostało opanowane przez tłumy fanów i fotoreporterów, gdy w stolicy wylądował legendarny hollywoodzki aktor Robert De Niro. Gwiazdor, znany z kultowych ról w filmach "Ojciec chrzestny II" i "Taksówkarz", nie ograniczył się jedynie do przejścia po terminalu, chętnie pozował do zdjęć i rozdawał autografy, a następnie udał się na specjalną konferencję prasową w restauracji Nobu, która w tym roku obchodzi swoje pięciolecie.

Robert De Niro w Warszawie. Wielki gwiazdor przyleciał do Polski

Przyjazd De Niro do Polski to wyjątkowe wydarzenie dla fanów kina i mediów. Aktor przybył do Warszawy z okazji jubileuszu warszawskiego Nobu, restauracji, której jest współzałożycielem. Obecność De Niro na lotnisku wzbudziła ogromne emocje, fani błyskawicznie ustawiali się do zdjęć i nagrywali krótkie filmy, które w kilka minut rozprzestrzeniły się w sieci. Gwiazdor pojawił się w eleganckim, ale swobodnym stroju, który pasował do jego charakterystycznego stylu casual, idealnie wpisując się w zimową aurę stolicy.

Po krótkim spotkaniu z fanami, De Niro udał się do restauracji Nobu, gdzie odbyła się specjalna konferencja prasowa. Wydarzenie połączono z Sake Ceremony, tradycyjnym japońskim rytuałem serwowania sake, który restauracja organizuje przy wyjątkowych okazjach. Jubileusz pięciu lat Nobu w Warszawie przyciągnął nie tylko media, ale także przedstawicieli branży gastronomicznej oraz fanów kultury kulinarnej.

ROBERT DE NIRO