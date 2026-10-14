Papież ma raka! Watykan potwierdza, zbadano guza z płuca

Papież Leon XIV ma raka płuca! Watykan ujawnił diagnozę po operacji. Usunięto część płuca

Po operacji, jaką przeszedł pilnie papież, Watykan potwierdza - guzek wykryty przez lekarzy w płucach to gruczolakorak płuca, jeden z najczęstszych rodzajów złośliwych nowotworów płuca. Podejrzenie nowotworu pojawiło się już podczas wcześniejszych badań, ale ostateczną diagnozę potwierdzono w trakcie operacji we wtorek, 13 października.

Zabieg przeprowadzono w Poliklinice Gemelli w Rzymie. Zespołem chirurgów kierował profesor Stefano Margaritora. Lekarze zastosowali metodę wideochirurgii i usunęli dolny płat prawego płuca.

„Operacja zakończyła się pomyślnie i nie wystąpiły żadne powikłania”

„Ojciec Święty przebywał na sali operacyjnej przez około trzy godziny, a sam zabieg trwał około 90 minut” – przekazano w komunikacie medycznym.

„Operacja zakończyła się pomyślnie i nie wystąpiły żadne powikłania” – zapewnił Watykan. Papież prawidłowo wybudził się z narkozy i wrócił do swojego pokoju.

Papież Leon XIV ma raka. Co dalej z jego zdrowiem?

Według lekarza cytowanego przez „The New York Times” dotychczasowe informacje wskazują na to, że nowotwór wykryto na szczęście we wczesnym stadium. Według dr. Lorenzo Spaggiario z Mediolanu to daje duże szanse na skuteczne leczenie. Na razie nie wiadomo jednak, czy papież będzie potrzebował chemioterapii lub innej terapii. W najbliższych dniach zostaną przeprowadzone kolejne badania.

Leon XIV ma pozostać w szpitalu około tygodnia. Wszystkie jego audiencje odwołano do 20 października. Papież nadal kieruje Kościołem, choć część jego obowiązków przejęli współpracownicy.

Ojciec Święty już w niedzielę poinformował wiernych, że czeka go operacja, i poprosił o modlitwę. Mimo choroby nie zrezygnował na razie z planowanej na listopad podróży do Ameryki Południowej.

Sonda Masz wśród bliskich osobę, która zmaga się z chorobą nowotworową? tak nie nic mi o tym nie wiadomo

Pope Leo XIV underwent thoracic surgery at Gemelli Hospital on Tuesday afternoon, as planned, according to a statement from Dr. Luigi Carbone and Professor Stefano Margaritora released by the Holy See Press Office. The surgeons removed the lower lobe of the Pope’s right lung, and tissue examined during the operation confirmed the diagnosis of “lung adenocarcinoma,” as suspected from tests conducted beforehand. The Pope was in the operating room approximately three hours, while the operation itself lasted about 90 minutes. The doctors said it was successful and there were no complications. Pope Leo awoke normally after surgery and, following a brief period of observation, returned to his room on the hospital’s 10th floor, according to the statement. https://t.co/63Fs28LCZJ— Vatican News (@VaticanNews) October 13, 2026