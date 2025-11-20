Paryż bez prądu! Setki tysięcy ludzi bez prądu, ciemności na ulicach

Blackout w Paryżu i okolicy. Setki tysięcy ludzi bez prądu o poranku

Mieszkańcy części Paryża przeżyli dziś, 20 listopada rano koszmar! W niektórych rejonach miasta, a w sąsiednim departamencie Hauts-de-Seine nie było prądu. Wszystko zaczęło się o godzinie 6:30. Zgasły światła w domach i sklepach, latarnie uliczne, zatrzymały się niektóre pociągi metra. Nie działała sygnalizacja świetlna. W domach, gdzie drzwi otwierają się po naciśnięciu elektrycznych przycisków, ludzie nie mogli wyjść na zewnątrz. Część osób poważnie się wystraszyła, obawiając się zamachów terrorystycznych lub sabotaży, inni cierpliwie czekali, aż prąd wróci. Co było przyczyną awarii? We wpisie na portalu X firma zarządzająca francuskimi sieciami przesyłowymi wysokiego napięcia poinformowała, że ​​jedna z jej podstacji w Issy-les-Moulineaux została uszkodzona po godzinie 6:30, w wyniku czego 112 000 gospodarstw domowych w mieście i okolicach zostało bez prądu. Choć sama awaria trwała krótko, to jej skutki dłużej. Do godziny 7:50 aż 2600 spośród nich nadal nie miało dostępu do energii elektrycznej. RTE zapewniał, że technicy pracują nad przywróceniem zasilania we wszystkich miejscach. Linia 12 w metrze, której kursowanie zostało zakłócone, jeździ już normalnie.

O wiele gorzej było wiosną. Na południu Francji blackout trwał dłużej, prądu nie miała wteyd też prawie cała Hiszpania

Do o wiele gorszego blackoutu doszło wiosną na południu Francji. W kwietniu również cała kontynentalna część Hiszpanii, a także niektóre rejony Portugalii zostały dotknięte potężną awarią prądu. Od godziny 12:30 28 kwietnia na całym tym obszarze, w tym w Madrycie nie działała sygnalizacja świetlna i metro, nie było światła ani internetu. Potem pojawiły się doniesienia, potwierdzane między innymi przez Euronews i BBC, o potężnej awarii prądu. Można było mówić o kompletnym paraliżu zwłaszcza w Hiszpanii. Nie działała także kolej, wstrzymano wszelkie połączenia. Odwołanych zostało ponad 340 lotów. 29 kwietnia rano operator zasilania energetycznego Hiszpanii Red Electrica zapewniał, że na obszarze 90 proc. kraju udało się przywrócić dostawy prądu.