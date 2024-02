O tym, co zrobił ten potwór, usłyszał cały świat. Roy Whiting, mechanik samochodowy z Wielkiej Brytanii, pierwszej potwornej zbrodni dokonał w 1995 roku. To wtedy - jak przypomina "Mirror" - porwał dziewięcioletnią dziewczynkę i dokonał na niej straszliwej napaści na tle seksualnym. Został aresztowany i skazany na cztery lata więzienia, jednak po dwóch latach i pięciu miesiącach został zwolniony. Po paru latach uderzył ponownie. 1 lipca 2000 roku Whiting porwał ośmioletnią Sarę Payne z wiejskiej drogi w pobliżu domu jej dziadków. Dziewczynka bawiła się tam w chowanego ze swoją siostrą i dwoma braćmi, Dzień po porwaniu Whiting został przesłuchany w związku z jej zniknięciem, ale wyszedł na wolność. Dwa tygodnie później znaleziono zwłoki małej, a Whiting został ponownie aresztowany 31 lipca. Odmówił przyznania się do przestępstwa, ale w grudniu 2001 roku został uznany za winnego morderstwa i skazany na dożywocie.

Gwałcił i mordował dzieci. Teraz chcą go zabić

Wyrok odsiaduje w Wakefield, więzieniu o zaostrzonym rygorze, w którym przebywają najbardziej niebezpieczni przestępcy w Wielkiej Brytanii. W miniony weekend 65-letni dziś pedofil i morderca po raz kolejny został zaatakowany na terenie zakładu karnego. Rzecznik policji w West Yorkshire przekazał, że w niedzielę (11 lutego) wieczorem policja otrzymała telefon od członka personelu HMP Wakefield, który zgłosił, że więzień płci męskiej został dźgnięty nożem. "Uważa się, że jego obrażenia nie zagrażają życiu. Trwa dochodzenie". Źródła, na które powołuje się "Mirror" podają, że pedofila znaleziono w celi, leżącego w kałuży krwi, z licznymi ranami kłutymi.

Więzienie w Wakefield. Mordercy chcą zabić mordercę

"Whitinga nienawidzą w więzieniu. Został dźgnięty nożem i był cały we krwi. Próbowali go zabić" - twierdzi informator, a portal przypomina, że po raz pierwszy zaatakowano pedofila w 2002 roku. "Morderca Rickie Tregaskis pociął twarz Whitinga żyletką. Incydent pozostawił Whitinga z blizną na prawym policzku. Dziewięć lat później podwójny zabójca Gary Vinter (53 l.) wkradł się do celi Whitinga i zaatakował go zaostrzoną plastikową rączką szczotki toaletowej. Później zeznał przed sądem, że dźgnął zabójcę dzieci w oczy. Końcówka jego prowizorycznej broni pękła i pozostawiła kawałek plastiku w oczodole Whitinga" - czytamy.

