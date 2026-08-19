Pędził autem po buspasie, wjechał w przystanek autobusowy! Dwie kobiety nie żyją, są ranni

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
2026-08-19 18:03

Szokujący wypadek w stolicy Ukrainy. Lokalne media podają, że w środę, 19 sierpnia, około godz. 9 rano w Kijowie doszło do dramatycznego wypadku. Kierowca volkswagena golfa, jadący buspasem zderzył się z minibusem, po czym huknął w przystanek autobusowy, na którym czekali pasażerowie. Dwie osoby zginęły!

Zniszczona wiata przystankowa i karetka na miejscu wypadku w Kijowie. O tragedii przeczytasz na SE.
Autor: Telegram / Policja Patrolowa Ukrainy / Oleksij Białycki
  • Wstrząsający wypadek w Kijowie: rozpędzony samochód osobowy wjechał w zatłoczony przystanek autobusowy, siejąc chaos i śmierć.
  • Dwie kobiety zginęły na miejscu, a cztery osoby odniosły obrażenia, gdy 23-letni kierowca stracił panowanie nad pojazdem po wcześniejszej kolizji.
  • Odkryj szokujące okoliczności tej tragedii i dowiedz się, co doprowadziło do utraty kontroli nad pojazdem, z jakim jechał kierowca.

Dramatyczny wypadek w Kijowie. Rozpędzona osobówka wjechała w przystanek

Dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne po dramatycznym wypadku, do którego w środowy (19 sierpnia) poranek doszło w stolicy Ukrainy. O tragedii jako pierwsza napisała w mediach społecznościowych Prokuratura Miasta Kijowa. "Śledczy ustalili, że około godziny 9 23-letni kierowca volkswagena golfa jechał pasem ruchu przeznaczonym dla komunikacji miejskiej od ulicy Erewańskiej w kierunku ulicy Umańskiej, kiedy nagle zaczął próbować zjeżdżać na drugi pas. W ten sposób zderzył się z jadącym przed nim minibusem" - czytamy.

Dwie osoby nie żyją, cztery są ranne

W wyniku silnego uderzenia kierowca golfa stracił panowanie nad kierownicą i huknął w przystanek autobusowy, na którym czekali pasażerowie. Zgodnie z tym, co podaje portal Ukrinform, na miejscu zginęły dwie kobiety stojące na przystanku, a cztery inne osoby zostały ranne. Kierowca został zatrzymany. Pod nadzorem Prokuratury Miejskiej w Kijowie wszczęto śledztwo. Na razie nie ma informacji o tym, czy kierowca volkswagena był trzeźwy. Wiadomo natomiast, że jechał znacznie szybciej, niż było to dozwolone. 

Samochód osobowy wjechał w przystanek w Warszawie. Jedna osoba nie żyje, jest wielu rannych
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