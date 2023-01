Petarda zabiła matkę na oczach dzieci! Tragedia w sylwestrową noc. WIDEO i zdjęcia

Petarda wpadła kobiecie za ubranie i wybuchła! 38-latka zginęła na oczach dzieci w sylwestrową noc

Tak może się skończyć beztroska zabawa petardami na Nowy Rok! To, co wydarzyło się na brazylijskiej plaży podczas świętowania Sylwestra 2022/2023, zaszokowało świat. Matka zginęła tam na oczach dwójki dzieci rozerwana przez rzuconą przez kogoś petardę. Do tragedii doszło tuż po wybiciu północy. Elisangela Tinem (+38 l.) wyszła na plażę w Sao Paolo z dziećmi, by oglądać fajerwerki i świętować nadejście Nowego Roku. Petardy wybuchały wszędzie, pijani ludzie rzucali je gdzie popadnie. Niestety, w pewnym momencie doszło do tragedii. Jak opowiadają świadkowie cytowani przez lokalne media czy przez "Daily Mail", nagle rozległ się potworny wybuch, ludzie zobaczyli potężny rozbłysk i rozległy się rozpaczliwe krzyki... "Kiedy podszedłem, zobaczyłem kobietę leżącą na ziemi i krwawiącą, a chłopak, który z nią był, również leżał na ziemi" - opowiada jeden ze świadków zdarzenia. Wszystko zostało uchwycone na nagraniu wideo.

Elisangela Tinem zginęła zabita przez petardę w Sylwestra. Krewni domagają się, by policja traktowała to jako zabójstwo

Jak się okazało, ofiarą śmiertelną zdarzenia na plaży była właśnie Elisangela Tinem. Petarda wpadła jej za ubranie i wybuchła, rozrywając kobiecie klatkę piersiową. Wiadomo, że kobieta sama nie odpalała żadnych fajerwerków. Tragedię bada teraz brazylijska policja, a ludzie domagają się, by traktować to zdarzenie jako zabójstwo. "Nie mogę uwierzyć w to, co się stało. Przesyłam wyrazy miłości całej rodzinie. Proszę Boga, aby pocieszył wasze serca w tym okropnym czasie. Modlę się za ciebię" - napisał członek rodziny 38-latki w mediach społecznościowych. Nikt nie został jeszcze aresztowany w sprawie tragedii w Sao Paolo.

Elisangela Tinem, 38, a Brazilian mum of 2 boys died when a firework got stuck in her clothes and exploded on New Year's Day. pic.twitter.com/WI7SraruEQ— OnlinePikin (@Online_Pikin) January 3, 2023

Brazilian mom dies when firework explodes in her clothes on New Year's Eve https://t.co/U0MRAy3p4L pic.twitter.com/jNvEs1OkOQ— New York Post (@nypost) January 2, 2023

