Piekło w Turcji! 50 stopni Celsjusza, ostrzeżenie dla Polaków

Ostrzeżenie przed rekordowymi upałami w Turcji. Temperatury mają sięgnąć 50 stopni Celsjusza

Trwa pierwsza w tym roku poważna fala upałów w Europie. Od Francji po Grecję, kontynent zmaga się z żarem. W hiszpańskim El Granado słupek rtęci sięgnął 46 stopni Celsjusa, w portugalskiej Alvedze 45,4, niewiele mniej było w Grecji czy południowej Francji. Teraz ekstremalne gorąco doszła do Turcji, gdzie jak w każde wakacje wypoczywa wielu Polaków. Dziennik "Hurriyet" ostrzega, że prognozy na ten lipcowy weekend przewidują rekordowe temperatury dochodzące nawet do 50 stopni Celsjusza. Niemal tyle wynosi rekord Turcji z 2023 roku, wtedy było 49,1 stopnia. Upały mają potrwać dziewięć dni, w Stambule przewidywana jest temperatura wynosząca 37 stopni Celsjusza, a od dziś, 6 lipca do czwartku 10 lipca w zachodniej części kraju Izmir, Aydin i Manisa muszą przygotowac się na 45 stopni w cieniu i 50 na słońcu. To bardzo złe wieści dla tych regionów, zmagających się z pożarami lasów. "Hurriyet" pisze, że przyczyną skwaru jest zjawisko meteorologiczne zwane "kopułą ciepła". Co to takiego? To system wysokiego ciśnienia nad Europą Zachodnią, który zatrzymuje gorące i suche powietrze. Ten "termiczny klosz" dodatkowo zasysa gorące masy powietrza z Afryki Północnej, potęgując upał.

Jak chronić się przed upałem? Oto, co musisz wiedzieć:

1. Zostań w cieniu lub w pomieszczeniach

Unikaj słońca w godzinach 11:00–17:00. W tym czasie promieniowanie UV jest najsilniejsze. Nie wychodź bez potrzeby. Jeśli musisz – zaplanuj wszystko na poranek albo późny wieczór.

2. Nawadnianie to podstawa

Woda, nie słodkie napoje. Minimum 2 litry dziennie – więcej, jeśli się pocisz. Bez alkoholu i kawy w nadmiarze, bo odwadniają. Jeśli masz zawroty głowy, zmęczenie lub skurcze mięśni – sięgnij po napój izotoniczny.

3. Zadbaj o chłód w mieszkaniu

Zasłoń okna. Rolety, żaluzje, folia przeciwsłoneczna – wszystko, by nie wpuszczać gorąca. Wietrz tylko nocą i nad ranem. Po godzinie 8:00 okna powinny być zamknięte.Wentylator + miska z lodem to tani sposób na domową klimę, a jeśli masz klimatyzator, nie przesadzaj z różnicą temperatur.

4. Ubranie: lekko, przewiewnie, jasno. Bawełna, len, wiskoza. Żadne poliestry. Nakrycie głowy na zewnątrz obowiązkowe. Czapka z daszkiem, kapelusz – cokolwiek. Okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV.

5. Reaguj na objawy przegrzania

Uderzenia gorąca, ból głowy, nudności, zawroty głowy, apatia? Zatrzymaj się, schroń w cieniu, napij się wody, ochłodź kark i nadgarstki. Jeśli nie przechodzi – nie czekaj, wezwij pomoc.

6. Dzieci, seniorzy i chorzyDzieci i osoby starsze szybciej się przegrzewają. Trzeba ich pilnować. Nie zostawiaj nikogo w rozgrzanym aucie.

7. Zwierzęta domowe potrzebują chłodnego miejsca i wody. Spacer z psem tylko rano i wieczorem. Nie po rozgrzanym asfalcie – parzy łapy.