Piękna Natasza nie odstępuje Putina na krok. Nowa miłość, czy podstawiona aktorka?

Kim jest blondynka?

31 grudnia Władimir Putin (70 l.) wygłosił noworoczne orędzie do swojego narodu. Mówił między innymi, że 2022 "był rokiem trudnych, koniecznych decyzji", które on podjął, by Rosja osiągnęła "pełną suwerenność". Jednak bardziej niż treść wystąpienia, uwagę przyciąga otoczenie rosyjskiego prezydenta. Towarzyszą mu bowiem "żołnierze", a wśród nich blondynka, która kręci się koło Putina od dawna. Kim jest?