To miała być szalona impreza, ale... wyszło jak zwykle. Krótko przed końcem roku w rosyjskich mediach społecznościowych pojawiały się informacje, że Władimir Putin (70 l.) ostatnie dni starego roku i pierwsze dni 2023 roku ma zamiar spędzić w ukryciu, w pilnie strzeżonym i bajecznie luksusowym bunkrze na Uralu, który jest jego ulubionym schronieniem. Początkowo mówiło się, że świętować ma zamiar w otoczeniu najbliższej rodziny, okazuje się jednak, że było inaczej.

Wojna na Ukrainie. Putin zrobił imprezę sylwestrową

Jak podaje autor Telegramowego kanału Generał SWR, który jest najpewniej byłym generałem Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR) Rosji, Putin razem ze swoją wieloletnią kochanką i matką czwórki dzieci, Aliną Kabajewą (39 l.), postanowił zaszaleć i zorganizować sylwestrową prywatkę. "Wśród zaproszonych gości byli między innymi Jurij Kowalczuk i Nikołaj Patruszew. Patruszew jest jedynym przedstawicielem obecnego reżimu, który został zaproszony do noworocznego stołu prezydenta. Pomimo starań zarówno Aliny Kabajewej, jak i służących, wszystko poszło całkiem zwyczajnie, można powiedzieć nudno. Nie pomogła ani choinka, udekorowana na czerwono i biało z mnóstwem girland i świecidełek, ani świąteczny stół z wieloma przysmakami i napojami alkoholowymi, ani nawet ciasto przygotowane z udziałem Kabajewej" - pisze.

Kabajewa bez Putina żywsza i weselsza

Putin, który podobno przez cały wieczór był przygnębiony i nie dawał się pocieszać zapewnieniami swoich ludzi o tym, że Rosja wygra wojnę na Ukrainie, ożywił się nieco około północy, gdy z kieliszkiem szampana w ręku wzniósł toast. Potem jednak się ulotnił. "O pierwszej w nocy 1 stycznia źle się poczuł i wyszedł, zapraszając gości do dalszego świętowanie bez niego. Do drugiej nad ranem dyżurujący lekarze przebywali w pokojach prezydenta" - podaje kanał.

Sylwester 2022. "Najsmutniejsza impreza Putina"

Kabajewa, była gimnastyczka, nazywana najbardziej elastyczną kobietą w Rosji, robiła co mogła, by impreza po nagłym wyjściu Putina była huczna i wesoła. "Można powiedzieć, że ożyła i się rozweseliła, nawet próbowała zabawiać obecnych jeszcze przez kilka godzin, w końcu wszyscy poszli spać. Było to najsmutniejsze i najbardziej ponure spotkanie noworoczne dla prezydenta i gości od początku rządów Putina".

Putin wanted to freeze Ukrainian allies and defeat Ukraine.Instead, even the weather is on our side: the temperatures were very warm on New Year's night, and support for Ukraine was voiced all over the world.In London the fireworks were blue and yellow, to a Ukrainian song. pic.twitter.com/2GHj0Lf9MG— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 1, 2023

