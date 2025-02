PILNE. Atak nożownika na ludzi w sklepie w Czechach! Nie żyją dwie osoby

Co dalej z Ukrainą?

Atak 16-letniego nożownika na ludzi w sklepie w Czechach, 50 kilometrów od polskiej granicy. Dwie osoby zginęły

Krwawy atak u naszych południowych sąsiadów! W Czechach zaledwie 16-letni napastnik rzucił się z nożem na ludzi w sklepie. Do zdarzenia doszło w niespełna stutysięcznym mieście Hradec Kralove, około 50 kilometrów od polskiej granicy, w północnej części Czech. Według ministra spraw wewnętrznych Vita Rakuszana nie można mówić o zamachu terrorystycznym, a sprawca to obywatel Czech. Mimo to zdarzenie w mieście Hradec Kralove bada policja z Krajowej Centrali ds. Terroryzmu, Ekstremizmu i Przestępczości Cybernetycznej.

Do ataku nożownika doszło w mieście Hradec Kralove. Sprawca zatrzymany przez policję

Dziś, w czwartek 20 lutego po godzinie 8:30 rano służby otrzymały zgłoszenie o dwóch rannych osobach i mężczyźnie uzbrojonym w nóż, który zaatakował w jednym ze sklepów w mieście. Na miejsce pojechało kilka zespołów ratownictwa medycznego i policjanci. Początkowo informowano o tym, że dwie osoby odniosły obrażenia, teraz niestety wiadomo już, że obie nie przeżyły. Ofiary to kobiety. Nożownik został zatrzymany przez policję, znaleziono też narzędzie zbrodni. Czekamy na dalsze doniesienia na temat podwójnego zabójstwa w Czechach.

K útoku nožem došlo dnes ráno v jednom z obchodů v Hradci Králové. Muž tam napadl a vážně zranil dva lidi. I přes snahu záchranářů oba zraněním podlehli. Podezřelého policisté záhy nalezli a zadrželi.https://t.co/WWHefCsdq1— iDNES.cz (@iDNEScz) February 20, 2025

