Nocny dramat Polki na stokach Babiej Góry! Jest komunikat ratowników

Akcja ratownicza na Babiej Górze w sylwestrową noc. 24-letnia Polka utknęła po słowackiej stronie

Akcja ratunkowa w noc sylwestrową na Babiej Górze! Jak poinformowali słowaccy ratownicy górscy, 24-letnia turystka z Polski zabłądziła i utknęła w bardzo trudnych warunkach po południowej, słowackiej stronie masywu. W rejonie Babiej Góry panowały wtedy wyjątkowo niesprzyjające warunki. Silny wiatr, niska temperatura i intensywne opady śniegu bardzo utrudniały poruszanie się i zwiększały ryzyko wychłodzenia organizmu. W takich okolicznościach nawet doświadczony turysta może szybko stracić orientację i siły. O pomoc dla kobiety do słowackiej Horskiej Zachrannej Służby (HZS) zwrócili się ratownicy GOPR. Do akcji skierowano siedmiu ratowników górskich. Po dotarciu na miejsce okazało się, że turystka jest skrajnie wyczerpana, wychłodzona i przemarznięta. Ratownicy natychmiast udzielili jej pierwszej pomocy, zabezpieczając ją przed dalszą utratą ciepła. Po ustabilizowaniu stanu kobieta została przetransportowana pojazdem terenowym w bezpieczne miejsce. Cała akcja zakończyła się około godziny 3 nad ranem.

Ratownicy słowaccy apelują o rozwagę. Zwłaszcza zimą nie można przeceniać swoich możliwości

Ratownicy górscy po raz kolejny apelują o rozsądek i rozwagę podczas zimowych wyjść w góry. Podkreślają, że warunki mogą zmieniać się bardzo gwałtownie, a niskie temperatury, silny wiatr, opady śniegu i ograniczona widoczność znacząco zwiększają ryzyko wypadków. "Akcja ratunkowa zakończyła się o godzinie trzeciej nad ranem. Chcielibyśmy przy tej okazji zaapelować do turystów górskich, aby poprzez swoje często nieodpowiedzialne zachowania (przecenianie własnych sił, niedostateczne wyposażenie, niedocenianie warunków atmosferycznych, organizacji czasu) nie narażali nie tylko własnego zdrowia i życia, ale także zdrowia i życia ratowników górskich". Warto przypomnieć, że w środę wieczorem w rejonie Babiej Góry ogłoszono pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego. Choć nie jest on wysoki, w połączeniu z trudnymi warunkami atmosferycznymi może stanowić realne zagrożenie, szczególnie dla osób nieprzygotowanych do zimowej turystyki górskiej.

