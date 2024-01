PILNE. Księżna Kate trafiła do SZPITALA! Jest komunikat rodziny królewskiej!

Księżna Kate trafiła do szpitala i przeszła operację! Ujawniono, jaka była to operacja. Żona księcia Williama nie wróci do pracy aż do Wielkanocy

Księżna Kate w szpitalu! Ta wiadomość kompletnie zaskoczyła i bardzo zaniepokoiła cały świat. Małżonka księcia Williama i matka trójki dzieci wydawała się okazem zdrowia. Jednak jak oficjalnie poinformował dziś, po południu Pałac Buckingham, księżna Kate trafiła do szpitala i przeszła operację. Widocznie sprawa była dość poważna, bo podkreślono, że Kate wróci do pełnienia swoich obowiązków publicznych dopiero po... Wielkanocy. Co wiadomo obecnie? 42-letnia Kate została przyjęta do londyńskiej kliniki w Marylebone na zaplanowany zabieg wczoraj, 16 stycznia i pozostanie w szpitalu przez dziesięć do 14 dni. Potem wróci do domu w Berkshire, by odbywać rekonwalescencję. Co się stało? Na co choruje księżna Kate?

Księżna Kate przeszła "operację jamy brzusznej". "Operacja zakończyła się sukcesem i oczekuje się, że księżna pozostanie w szpitalu przez dziesięć do czternastu dni"

Rodzina królewska nie ujawniła szczegółów poza tym, że chodziło o "operację jamy brzusznej". "Daily Mail" pisze, że "przyjmuje się, iż nie jest to nowotwór". Sytuacja wpłynie także na obowiązki księcia Williama, który podczas pobytu żony w szpitalu i w początkach jej rekonwalescencji także nie będzie pełnił publicznych obowiązków.

Księżna Kate w szpitalu. "Ma nadzieję, że społeczeństwo zrozumie jej życzenie, aby jej osobiste dane medyczne pozostały prywatne"

Oto oświadczenie rzecznika Kensington Palace: "Jej Królewska Wysokość Księżna Walii została wczoraj przyjęta do londyńskiej kliniki w celu planowanej operacji jamy brzusznej. Operacja zakończyła się sukcesem i oczekuje się, że księżna pozostanie w szpitalu przez dziesięć do czternastu dni, zanim wróci do domu, aby kontynuować rehabilitację. Z aktualnych opinii lekarskich wynika, że powrót do obowiązków publicznych prawdopodobnie nastąpi dopiero po Wielkanocy. Księżna Walii docenia zainteresowanie, jakie wzbudzi to oświadczenie. Ma nadzieję, że społeczeństwo zrozumie jej pragnienie zachowania jak największej normalności dla swoich dzieci; oraz jej życzenie, aby jej osobiste dane medyczne pozostały prywatne. Pałac Kensington będzie przekazywał aktualne informacje na temat poprawy zdrowia Jej Królewskiej Mości jedynie wówczas, gdy pojawią się nowe istotne informacje do przekazania. Księżna Walii pragnie przeprosić wszystkie zainteresowane osoby za to, że musi przełożyć swoje nadchodzące zobowiązania. Nie może się doczekać powrotu do pracy tak szybko, jak to możliwe”.

