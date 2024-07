PILNE. Ogromna awaria Microsoft na całym świecie. Kłopoty na lotniskach, w sklepach

Globalna awaria systemów informatycznych. Kłopoty na lotniskach, w mediach, w systemach służb ratowniczych

Czy to wielki atak hakerów chcących sparaliżować świat czy może ogromna awaria, która powinna uświadomić nam, jak bardzo zależymy od technologicznych gigantów i wirtualnego świata? Podobno to drugie. Jedno jest pewne - na świecie ma miejsce globalna awaria systemów operacyjnych Microsoft, a skutki są poważne. Problemy techniczne uziemiają samoloty między innymi w Berlinie, Amsterdamie czy Australii. W USA na Alasce są kłopoty nawet z obsługą systemów służb ratunkowych, utrudnienia mają miejsce na giełdzie w Londynie, zamilkła telewizja Sky News w Wielkiej Brytanii. W Niemczech w dwóch szpitalach odwołano planowe operacje, w Japonii wstrzymano ruch kolejowy. Microsoft Azure, platforma cyfrowa służąca do administrowania aplikacjami i usługami, potwierdziła, że pojawiły się problemy i trwają prace nad ich usunięciem. Tymczasem napływają już informacje o tym, że skutki globalnej awarii są pomału usuwane, działalność wznowiło lotnisko w Berlinie, kłopotów nie mają już banki w Niemczech. Microsoft ogłosił, że doszło do dwóch awarii naraz - oprogramowania Microsoft oraz aktualizacji CrowdStrike.

"Nie ma żadnych informacji sugerujących, że jest to incydent związany z cyberbezpieczeństwem"

Co się dzieje? Wiele wskazuje na to, że wszystko zaczęło się w Australii, choć kłopoty notowane są w wielu innych krajach. Awaria systemów cybernetycznych w tym kraju wydaje się związana z problemem w globalnej firmie CrowdStrike zajmującej się cyberbezpieczeństwem - powiedział w piątek rzecznik ministra spraw wewnętrznych. "Nie ma żadnych informacji sugerujących, że jest to incydent związany z cyberbezpieczeństwem" - napisano w oświadczeniu Krajowego koordynatora ds. cyberbezpieczeństwa opublikowanym na platformie X. Pozostaje czekać na dalsze doniesienia o wielkiej awarii Microsoft. Globalna awaria nie jest traktowana jako kwestia związana z cyberbezpieczeństwem – poinformowała agencja Reutera, powołując się na brytyjskie źródło rządowe.

BREAKING: A catastrophic software failure is taking systems down across Adelaide and around the world. It is understood it is impacting all computers running on Microsoft software including supermarkets and banks. #7NEWS pic.twitter.com/hqUXYa02qJ— 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) July 19, 2024

