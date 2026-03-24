PILNE! Rosjanie zaatakowali pełne cywilów centrum Lwowa! Są nagrania

We wtorek mieszkańcy Lwowa zostali obudzeni przez przejmujący dźwięk syren alarmowych, co zwiastowało kolejny atak ze strony Rosji. Miasto, położone w zachodniej Ukrainie, stało się celem intensywnego ostrzału, przeprowadzonego za pomocą dronów. Według wstępnych doniesień, co najmniej jeden z rosyjskich bezzałogowców zdołał przedrzeć się przez obronę przeciwlotniczą i uderzyć w budynek mieszkalny, zlokalizowany w samym sercu miasta. Burmistrz Lwowa, Andrij Sadowy, potwierdził, że w wyniku tego tragicznego zdarzenia dwie osoby odniosły poważne obrażenia. Ich stan zdrowia jest obecnie monitorowany, a służby medyczne udzielają im niezbędnej pomocy.

Niestety, to nie był jedyny incydent. Kolejny rosyjski dron uderzył w budynek mieszkalny w dzielnicy Sichów, położonej w południowej części miasta. Szczegóły dotyczące ewentualnych ofiar lub skali zniszczeń w tej okolicy są wciąż ustalane. Burmistrz Sadowy poinformował również o uszkodzeniach, jakie atak bezzałogowców spowodował przy ulicy Stephana Bandery. Nie podano jednak, czy doszło tam do ofiar ani jak poważne są zniszczenia.

Zobacz: Śmierć 43-letniego słynnego miliardera. Komentarze w sieci są przerażające! "Rak społeczeństwa"

W obliczu rosnącego zagrożenia, władze miasta niezwłocznie wydały pilny apel do wszystkich mieszkańców Lwowa, wzywając ich do natychmiastowego schronienia się w bezpiecznych miejscach.

Trzeba również dodać, że rosyjskie wojska przeprowadziły również w nocy z poniedziałku na wtorek zmasowany atak na Ukrainę, używając 34 rakiet i aż 392 dronów. W wyniku ostrzałów w obwodach charkowskim, połtawskim, chersońskim i zaporoskim zginęło co najmniej pięć osób, a ponad 20 zostało rannych (WIĘCEJ: Niespokojna noc na Ukrainie! Rosjanie uderzyli w bloki i pociąg).

WATCH 🔴Russian drone hits central Lviv. pic.twitter.com/ELTsWE37Yk— Open Source Intel (@Osint613) March 24, 2026

Russia has just attacked the center of Lviv, packed with civilians. Smoke is rising over the city.The number of casualties is not yet known. The extent of the damage remains unclear. Video: Telegram channels pic.twitter.com/s0z9NcxFY8— KyivPost (@KyivPost) March 24, 2026

