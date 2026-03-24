PILNE! Rosjanie zaatakowali pełne cywilów centrum Lwowa! Są nagrania

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-03-24 16:33

Koszmarne wieści zza naszej wschodniej granicy, gdzie wciąż, niestety, toczy się wojna. We wtorkowe popołudnie (24 marca 2026 roku) rosyjski dron trafił w budynek mieszkalny w samym centrum Lwowa. Burmistrz miasta Andrij Sadowy przekazał, że są ranni. Trwa akcja ratunkowa. Do sieci błyskawicznie trafiły nagrania pokazuję miejsce zdarzenia.

We wtorek mieszkańcy Lwowa zostali obudzeni przez przejmujący dźwięk syren alarmowych, co zwiastowało kolejny atak ze strony Rosji. Miasto, położone w zachodniej Ukrainie, stało się celem intensywnego ostrzału, przeprowadzonego za pomocą dronów. Według wstępnych doniesień, co najmniej jeden z rosyjskich bezzałogowców zdołał przedrzeć się przez obronę przeciwlotniczą i uderzyć w budynek mieszkalny, zlokalizowany w samym sercu miasta. Burmistrz Lwowa, Andrij Sadowy, potwierdził, że w wyniku tego tragicznego zdarzenia dwie osoby odniosły poważne obrażenia. Ich stan zdrowia jest obecnie monitorowany, a służby medyczne udzielają im niezbędnej pomocy.

Niestety, to nie był jedyny incydent. Kolejny rosyjski dron uderzył w budynek mieszkalny w dzielnicy Sichów, położonej w południowej części miasta. Szczegóły dotyczące ewentualnych ofiar lub skali zniszczeń w tej okolicy są wciąż ustalane. Burmistrz Sadowy poinformował również o uszkodzeniach, jakie atak bezzałogowców spowodował przy ulicy Stephana Bandery. Nie podano jednak, czy doszło tam do ofiar ani jak poważne są zniszczenia.

Zobacz: Śmierć 43-letniego słynnego miliardera. Komentarze w sieci są przerażające! "Rak społeczeństwa"

W obliczu rosnącego zagrożenia, władze miasta niezwłocznie wydały pilny apel do wszystkich mieszkańców Lwowa, wzywając ich do natychmiastowego schronienia się w bezpiecznych miejscach. 

Trzeba również dodać, że rosyjskie wojska przeprowadziły również w nocy z poniedziałku na wtorek zmasowany atak na Ukrainę, używając 34 rakiet i aż 392 dronów. W wyniku ostrzałów w obwodach charkowskim, połtawskim, chersońskim i zaporoskim zginęło co najmniej pięć osób, a ponad 20 zostało rannych (WIĘCEJ: Niespokojna noc na Ukrainie! Rosjanie uderzyli w bloki i pociąg).

Sonda
Czy uważasz, ze wojna na Ukrainie może się zakończyć w 2026 roku?
Wojna w Ukrainie oczami jasnowidza Jackowskiego. Czy jest szansa na pokój?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DRON
LWÓW
WOJNA W UKRAINIE