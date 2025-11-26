PILNE! Samolot LOT z Warszawy wypadł z pasa w czasie lądowania w Wilnie!

2025-11-26 14:15

Samolot Polskich Linii Lotniczych LOT, który w środę, 26 listopada, lądował na lotnisku w Wilnie, zjechał z pasa w czasie kołowania. "Po lądowaniu samolot zjechał z drogi kołowania w trakcie kołowania w kierunku parkingu". Lotnisko zamknięto.

Polski samolot wypadł z pasa w Wilnie

  • Samolot PLL LOT, lecący z Warszawy, wypadł z pasa podczas kołowania na lotnisku w Wilnie, zjeżdżając z utwardzonej nawierzchni.
  • Na pokładzie znajdowały się 63 osoby i 4 członków załogi, które bezpiecznie opuściły maszynę, bez informacji o poszkodowanych.
  • Wileńskie lotnisko zostało tymczasowo zamknięte, a rejs powrotny do Warszawy odwołany.
  • Co było przyczyną incydentu i jak długo potrwa paraliż wileńskiego lotniska?

Polski samolot wypadł z pasa podczas kołowania

Informacja z ostatniej chwili! Jak donoszą litewskie media, samolot Polskich Linii Lotniczych LOT, lecący z Warszawy, w środę, 26 listopada, lądował na płycie lotniska w Wilnie. Gdy kołował, wpadł w poślizg i zjechał z drogi. Portal LRT podaje, że chodzi o samolot Embraer E170STD, wykonujący lot LO771 z Warszawy. Maszyna wylądowała o 13:43, lecz zjechała nagle z utwardzonej nawierzchni.

Incydent w Wilnie. Płyta lotniska zamknięta

"Po lądowaniu samolot zjechał z drogi kołowania w trakcie kołowania w kierunku parkingu" – powiedział Tadas Vasiliauskas, rzecznik Litewskich Portów Lotniczych. Jak podaje serwis, z danych z monitoringu wynika, że samolot zatrzymał się po północnej stronie lotniska, gdzie otaczało go kilka pojazdów służbowych, w tym wóz strażacki. Lotnisko tymczasowo zamknęło płytę. "Przewiduje się, że zamknięcie potrwa co najmniej do godziny 17".

"Na pokładzie znajdowało się 63 pasażerów oraz 4 członków załogi. Po wylądowaniu wszyscy pasażerowie bezpiecznie opuścili pokład w trybie normalnym, przy użyciu podstawionych schodów, a następnie zostali przewiezieni do terminala. Służby techniczne PLL LOT, we współpracy z służbami operacyjnymi lotniska w Wilnie, dokonują obecnie oceny sytuacji. Rejs LO772 z Wilna do Warszawy został skasowany" - napisał na X rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski.

Nie ma informacji o poszkodowanych. 

