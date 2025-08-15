PILNE. Trump i Putin wylądowali na Alasce! Niebawem historyczne spotkanie

Donald Trump przybył na szczyt na Alasce. Niebawem przybędzie Władimir Putin

Donald Trump przybył na Alaskę! Samolot z amerykańskim prezydentem wylądował na lotnisku w bazie wojskowej w Anchorage. Specjalnie rozwinięto tam czerwony dywan. Prezydent USA pojawił się na szczycie jako pierwszy, teraz czekamy na przybycie przywódcy Rosji. Gdy tylko Putin wysiądzie z samolotu, zostanie powitany przez Donalda Trumpa. Rozpoczyna się historyczny szczyt rosyjsko-amerykański, podczas którego będzie omawiana kwestia wojny na Ukrainie, a może nie tylko. Poza prezydentami, według słów rzeczniczki prasowej Białego Domu Karoline Leavitt, w spotkaniu wezmą udział sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik Steve Witkoff. Nie jest przewidziana obecność specjalnego wysłannika prezydenta USA ds. Ukrainy Keitha Kellogga. Wbrew początkowym doniesieniom, nie będzie spotkania Putina z Trumpem w cztery oczy. "Wcześniej planowane spotkanie w cztery oczy prezydenta Trumpa z prezydentem Putinem zostało zamienione na spotkanie trzech na trzech. Do Trumpa dołączą sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik Steve Witkoff" - przekazała Leavitt. Jak dodała, cytowana przez AP, na pokładzie samolotu Trump spotka się z senatorami Alaski Lisą Murkowski i Danem Sullivanem, a także gubernatorem Mikiem Dunleavym. Rzeczniczka prasowa Białego Domu poinformowała również, że podczas rozszerzonego spotkania dwustronnego i lunchu do Trumpa, Rubia i Witkoffa dołączą sekretarz skarbu Scott Bessent, sekretarz handlu Howard Lutnick , sekretarz obrony Pete Hegseth i szefowa personelu Białego Domu Susie Wiles .

Donald Trump przed szczytem powiedział, że Putin chciał zająć całą Ukrainę

"Putin chciał zająć całą Ukrainę. Gdybym nie był prezydentem, właśnie by przejmował całą Ukrainę. Ale nie zrobi tego" - tak powiedział Donald Trump do dziennikarzy, udając się Air Force One na dzisiejszy szczyt na Alasce. Jak dodał prezydent Stanów Zjednoczonych, Rosja poniesie „bardzo poważne konsekwencje gospodarcze”, jeśli Władimir Putin nie zawsze porozumienia pokojowego i nie będzie zainteresowany zakończeniem wojny na Ukrainie. Jak dodał, cieszy go obecność przedstawicieli rosyjskiego biznesu na Alasce, jednak nie mają oni na co liczyć, dopóki trwa konflikt. "To dobrze. Podoba mi się to, bo chcą robić interesy. Ale nie będzie interesów, dopóki nie zakończy się wojna" - mówił Donald Trump.

Zmieniono nieco godzinę rozpoczęcia szczytu. Zaczyna się wcześniej

Wcześniej poinformowano, że nieco zmieniono godzinę rozpoczęcia dzisiejszego szczytu rosyjsko-amerykańskiego na Alasce. Początkowo informowano, że będzie to godzina 21:30 czasu polskiego, teraz jest mowa o godzinie 21. Oznacza to, że najprawdopodobniej dopiero nad ranem poznamy pierwsze efekty negocjacji na najwyższym szczeblu. Zwłaszcza, że najpierw Donald Trump i Władimir Putin porozmawiają w węższym gronie, a potem zacznie się szersze spotkanie z udziałem delegacji obu krajów. Wołodymyr Zełenski nie został na Alaskę zaproszony, ale Trump podkreśla, że jeśli spotkanie z Putinem pójdzie dobrze, następne zostanie zorganizowane z udziałem Ukrainy.

