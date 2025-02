Plan dla Ukrainy gotowy? Słowa Zełenskiego mogą zaskoczyć

Wołodymyr Zełenski: "To, co pojawia się w różnych publikacjach... Jestem pewien, że nie jest to oficjalny plan prezydenta Trumpa"

Plan pokojowy dla Ukrainy już został zakulisowo skonstruowany? Jak pisaliśmy, takie informacje podała ukraińska "Strana". Podobno wojna na Ukrainie ma zakończyć się 20 kwietnia. Biały Dom niczego nie potwierdza. Co na to Ukraina? "Jesteśmy bardzo blisko zakończenia tej wojny sprawiedliwym i trwałym pokojem, ale (konieczne) jest bycie razem. Nie wolno pozwolić Rosji na dzielenie świata i (naszych) partnerów" – powiedział szef kancelarii Wołodymyra Zełenskiego Andrij Jermak w wywiadzie dla Associated Press. Jak dodał, na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa w przyszłym tygodniu prezydent przedstawi swoje propozycje i podkreślił, że nie może być mowy o negocjacjach bez udziału Ukrainy. Tymczasem według ukraińskiego prezydenta sprawy nie wyglądają wcale tak, jak wielu mogłoby sądzić. Zdaniem Wołodymyra Zełenskiego Donald Trump wcale nie ma żadnego konkretnego planu, choć jego zarysy powstały jeszcze wtedy, gdy był prezydentem elektem. "(Planu Trumpa) nie ma jeszcze oficjalnie. To, co pojawia się w różnych publikacjach... Jestem pewien, że nie jest to oficjalny plan prezydenta Trumpa" – powiedział Zełenski. Podkreślił, że żaden plan nie ma racji bytu, jeśli jest negocjowany nad głowami Ukraińców. "Nie może być planu opracowanego bez czyjegoś udziału, nawet ze strony Stanów Zjednoczonych. Poczekajmy na nasze [ukraińsko-amerykańskie - PAP] oficjalne rozmowy i oficjalne wyniki. Będziemy pracować tak, aby było to wspólne zrozumienie i wizja. Nawet jeśli Rosji coś się nie podoba, to potrzebujemy wspólnej wizji wśród partnerów. I wtedy jesteśmy gotowi do dyplomacji" - stwierdził ukraiński przywódca.

Wyciekł plan zakończenia wojny na Ukrainie? Ukraińska Strana podaje, że wojna ma się skończyć 20 kwietnia

Ukraiński portal Strana opublikował coś, co według jego dziennikarzy jest planem Donalda Trumpa na zakończenie wojny na Ukrainie. Plan ten ma być wcielony w życie, choć negocjacje na temat szczegółów trwają. Oficjalnie nikt nie powiedział, że doniesienia Strany są prawdziwe. Co napisali ukraińscy dziennikarze? Po pierwsze, jako datę ogłoszenia przerwania ognia i zakończenia wojny na Ukrainie podaje się 20 kwietnia, czyli Wielkanoc. Do 9 maja mają zostać ogłoszone światu warunki wynegocjowane przez Rosję i USA. Jakie one są? Ukraina zgodnie z tym planem miałaby uznać rosyjską władzę na zajętych dotychczas terenach i opuścić rosyjski obwód kurski. Ma powstać strefa zdemilitaryzowana pilnowana przez europejskich żołnierzy, w tym brytyjskich. Unia Europejska ma brać udział w odbudowie Ukrainy, wykładając na ten cel nawet 486 miliardów dolarów. Jednocześnie Donald Trump zamierza kontynuować wspieranie ukraińskiej armii. Ukraina ma też zacząć przygotowania do wstąpienia do Unii Europejskiej, co zostało podobno zaplanowane na 2030 rok.

Sonda Czy Trump zaprowadzi "sprawiedliwy pokój" na Ukrainie? Tak Nie Nie mam zdania

Trump still doesn’t have an official plan to end Russia’s war against Ukraine — Zelensky pic.twitter.com/FivMhuHTMC— KyivPost (@KyivPost) February 6, 2025

Autor:

QUIZ. Test geograficzny. Które państwo jest mniejsze? 10/10 nie zdobędziesz! Pytanie 1 z 10 Które państwo jest mniejsze? Wielka Brytania czy Polska? Wielka Brytania Polska Następne pytanie