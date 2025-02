Wyciekły plany Trumpa w sprawie wojny?! "To stanie się w kwietniu"

Wyciekł plan zakończenia wojny na Ukrainie? Ukraińska Strana podaje, że wojna ma się skończyć 20 kwietnia

Prawdziwy przeciek czy tylko plotki? Ukraiński portal Strana opublikował coś, co według jego dziennikarzy jest planem Donalda Trumpa na zakończenie wojny na Ukrainie. Plan ten ma być wcielony w życie, choć negocjacje na temat szczegółów trwają. Oficjalnie nikt nie powiedział, że doniesienia Strany są prawdziwe. Co napisali ukraińscy dziennikarze? Po pierwsze, jako datę ogłoszenia przerwania ognia i zakończenia wojny na Ukrainie podaje się 20 kwietnia, czyli Wielkanoc. Do 9 maja mają zostać ogłoszone światu warunki wynegocjowane przez Rosję i USA. Jakie one są? Ukraina zgodnie z tym planem miałaby uznać rosyjską władzę na zajętych dotychczas terenach i opuścić rosyjski obwód kurski. Ma powstać strefa zdemilitaryzowana pilnowana przez europejskich żołnierzy, w tym brytyjskich. Unia Europejska ma brać udział w odbudowie Ukrainy, wykładając na ten cel nawet 486 miliardów dolarów. Jednocześnie Donald Trump zamierza kontynuować wspieranie ukraińskiej armii. Ukraina ma też zacząć przygotowania do wstąpienia do Unii Europejskiej, co zostało podobno zaplanowane na 2030 rok.

Donald Trump może spotkać się osobiście z Władimirem Putinem w lutym lub w marcu. Przygotowania na "zaawansowanym etapie"

Ostateczne ustalenia, które być może przesądzą o losach Ukrainy i całego naszego regionu, mają zostać poczynione podczas osobistego spotkania prezydentów USA i Rosji. Donald Trump może spotkać się osobiście z Władimirem Putinem w lutym lub w marcu - podała agencja Reutera, powołując się na cytowaną przez rosyjskie media wypowiedź Leonida Słuckiego, szefa komisji spraw zagranicznych Dumy Państwowej. Według niego przygotowania do negocjacji rosyjsko-amerykańskich w sprawie wojny na Ukrainy są na "zaawansowanym etapie". Przywódcy spotkają się na neutralnym gruncie, m.in. dlatego, że wystawiono nakaz aresztowania Putina i nie może on pojawiać się w wielu państwach świata. Finalne negocjacje Trumpa z Putinem mogą odbyć się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich lub Arabii Saudyjskiej.

