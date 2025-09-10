Płoną wagony Orlenu na Litwie! Siedem wozów strażackich oraz dwie cysterny z wodą ma miejscu

Litewska agencja prasowa ELTA podaje, że część wagonów przewoziła ładunek z rafinerii spółki w Możejkach. - Według wstępnych informacji pożar wybuchł w wyniku naruszenia zasad pracy – powiedział minister spraw wewnętrznych Litwy Władysław Kondratowicz. Na miejsce zdarzenia przyjechało siedem wozów strażackich oraz dwie cysterny z wodą i dwa wozy z drabinami. Wstępne wiadomości mówią o jednej osobie poszkodowanej. Mieszkańcy pobliskich osiedli ostrzeżono przed możliwym skażeniem powietrza. Zalecono, by zostali w domach, nie otwierali okien, drzwi ani nie uruchamiali nawiewów. Osoby, które odczują dolegliwości, powinny niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Kierowcy przejeżdżający w pobliżu miejsca pożaru powinni szczelnie zamknąć okna w samochodach. - Informujemy, że gaszony obecnie pożar na stacji przy ul. Baltosios Vokės w Wilnie nie jest związany z działalnością spółek grupy LTG. Do wybuchu nie doszło na terenie LTG, lecz na terenie prywatnej firmy, a płonące wagony również należą do prywatnej firmy. Do czasu gaszenia pożaru, ucierpiał jedynie ruch pociągów tranzytowych – dziś zostaną one skierowane objazdem przez Wilno – podało LTG w komunikacie prasowym dla mediów.

Bestialski mord w pociągu! 23-latka z Ukrainy nie miała żadnych szans. Wstrząsające nagranie

Orlen Lietuva to spółka, która jest największym podatnikiem na Litwie i odgrywa ważną rolę w tamtejszej gospodarce. Zarządza kluczowym terminalem w Butyndze, głównym portem dostaw surowców oraz terminalem kolejowym w Mockowie, ważnym punktem przeładunkowym, umożliwiającym sprawny eksport produktów.

W galerii prezentujemy zdjęcia pożaru wagonów Orlenu na Litwie