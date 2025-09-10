Płoną wagony Orlenu na Litwie! Siedem wozów strażackich oraz dwie cysterny z wodą ma miejscu

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
PAP
PAP
2025-09-10 13:28

Niepokojące wiadomości z Litwy. Tamtejsze media podają, że na obrzeżach Wilna płoną wagony Orlen Lietuva z gazem skroplonym. Pożar wybuchł w środę na stacji tankowania gazu skroplonego w Wace Trockiej na obrzeżach Wilna Zapaliło się osiem wagonów z gazem skroplonym. Głos zabrał już szef MSW Litwy.

Litewska agencja prasowa ELTA podaje, że część wagonów przewoziła ładunek z rafinerii spółki w Możejkach. - Według wstępnych informacji pożar wybuchł w wyniku naruszenia zasad pracy – powiedział minister spraw wewnętrznych Litwy Władysław Kondratowicz. Na miejsce zdarzenia przyjechało siedem wozów strażackich oraz dwie cysterny z wodą i dwa wozy z drabinami. Wstępne wiadomości mówią o jednej osobie poszkodowanej. Mieszkańcy pobliskich osiedli ostrzeżono przed możliwym skażeniem powietrza. Zalecono, by zostali w domach, nie otwierali okien, drzwi ani nie uruchamiali nawiewów. Osoby, które odczują dolegliwości, powinny niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Kierowcy przejeżdżający w pobliżu miejsca pożaru powinni szczelnie zamknąć okna w samochodach. - Informujemy, że gaszony obecnie pożar na stacji przy ul. Baltosios Vokės w Wilnie nie jest związany z działalnością spółek grupy LTG. Do wybuchu nie doszło na terenie LTG, lecz na terenie prywatnej firmy, a płonące wagony również należą do prywatnej firmy. Do czasu gaszenia pożaru, ucierpiał jedynie ruch pociągów tranzytowych – dziś zostaną one skierowane objazdem przez Wilno – podało LTG w komunikacie prasowym dla mediów.

Bestialski mord w pociągu! 23-latka z Ukrainy nie miała żadnych szans. Wstrząsające nagranie

Orlen Lietuva to spółka, która jest największym podatnikiem na Litwie i odgrywa ważną rolę w tamtejszej gospodarce.  Zarządza kluczowym terminalem w Butyndze, głównym portem dostaw surowców oraz terminalem kolejowym w Mockowie, ważnym punktem przeładunkowym, umożliwiającym sprawny eksport produktów.

W galerii prezentujemy zdjęcia pożaru wagonów Orlenu na Litwie

Pożar wagon Orlenu
12 zdjęć
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ORLEN