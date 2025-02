Plotki o awanturach u księżnej Kate i Williama! Słowa służących mogą szokować

Tom Quinn w nowej książce o rodzinie królewskiej: William jest kłótliwy, a Kate powiedziała, że czasem musi go traktować jak dziecko

Nowa sensacyjna publikacja o pałacowym życiu jest tematem gorących plotek! Tom Quinn w swojej najnowszej książce zatytułowanej "Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants" ("Tak, proszę pani: sekretne życie królewskich służących"), której fragmenty przedpremierowo cytuje "The Times", powtarza niewiarygodne plotki krążące wśród służby brytyjskiej rodziny królewskiej. Informatorzy brytyjskiego pisarza twierdzą, że życie księżnej Kate i księcia Williama nie jest tak bajkowe, jak się wydaje. Według ich relacji za zamkniętymi drzwiami pałacowych komnat małżeńskie życie przyszłych króla i królowej Wielkiej Brytanii bynajmniej nie jest usłane różami. Co powiedzieli niedyskretni i oczywiście anonimowi służący?

"Uspokaja go, gdy staje się trochę kłótliwy. Powiedziała, że czasami musi być traktowany jak jej czwarte dziecko"

Podobno książę William, zresztą podobnie jak król Karol II, są tak przyzwyczajeni do sztywnego planu każdego dnia i usługiwania im na każdym kroku, że najmniejsze zakłócenia są w stanie wytrącić ich z równowagi na dobre i wywołać napad szału. "Nie wiem, gdzie byłby William bez Kate" – powiedział Quinnowi były pracownik pałacu. "Ona nie miała wszystkiego podanego na tacy przez całe życie, więc uspokaja go, gdy staje się trochę kłótliwy. Powiedziała, że czasami musi być traktowany jak jej czwarte dziecko".

Tom Quinn pisał też o plotkach na temat rzekomego flirtu Meghan Markle z księciem Williamem

Poprzednio pisaliśmy o innym fragmencie książki Toma Quinna, tym razem o Meghan Markle, ale i o księciu Williamie. Podobno pałacowa służba plotkowała, że Meghan flirtuje z mężem księżnej Kate. Powodem było niezwykle bezpośrednie jak na brytyjskie, a zwłaszcza pałacowe standardy zachowanie ukochanej Harry'ego. "Przytulanie i całowanie w policzek podsyciło plotki wśród personelu, że Meghan flirtuje z Williamem" - pisze Tom Quinn. Jego zdaniem nie było w nich prawdy. "Oczywiście nie flirtowała, ale napięta atmosfera wywołana całą tą czułością (i wynikającymi z niej plotkami) pogłębiła rozłam między braćmi" - dodał autor.

Sonda Lubisz księcia Williama? Tak Nie Trudno powiedzieć

5 major revelations from Tom Quinn's royal book, offering a behind the scenes look at Buckingham Palace https://t.co/8wmjnnxgOn pic.twitter.com/9bh0ILizaV— Tatler (@Tatlermagazine) February 10, 2025

Autor:

Jesteś jak księżna Kate czy jak Meghan Markle? Ten quiz odsłoni prawdę! Pytanie 1 z 10 Introwertyczka czy ekstrawertyczka? Introwertyczka, nie jestem zbyt wylewna Ekstrawertyczka, co w sercu to na widelcu Następne pytanie