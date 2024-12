Po wielkiej powodzi nadchodzi skażenie wody? Chodzi o starą kopalnię!

Po katastrofalnej powodzi w Hiszpanii dziennikarze ostrzegają przed skażeniem wód gruntowych. Odpady trafiły do starej kopalni

Tegoroczna wielka powódź w Hiszpanii była katastrofą o rozmiarach, które naprawdę mogą szokować. Zdjęcia i filmy widoczne na portalach informacyjnych i w mediach społecznościowych pokazują apokaliptyczne sceny na ulicach południowo-wschodniej części tego pięknego kraju. Liczba ofiar oficjalnie wynosi teraz 220, najwięcej ludzi zginęło w Walencji. Wielu utonęło we własnych samochodach, próbując uciekać przed nadciągającą wodą. Zniszczonych zostało aż 120 tysięcy pojazdów! Teraz, gdy od kataklizmu minął miesiąc, wiele skutków powodzi zostało uprzątniętych. Ale to może być dopiero początek, bo podczas sprzątania popełniono ważny błąd. Wielka powódź w Hiszpanii może przynieść jeszcze inne tragiczne skutki - ostrzega przed tym dziś, w poniedziałek 2 grudnia dziennik "El Pais". Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy składowanie odpadów z zalanych terenów w starej kopalni w Picassent grozi skażeniem wód gruntowych.

Przed siedzibą władz Walencji protestowały tysiące ludzi, domagający się dymisji szefa regionalnych władz

W starej kopalni gliny na wschodzie Walencji składowane są nie tylko błoto i gruz, ale też wielka ilość zniszczonych przez wodę. Według "El Pais" na terenie kopalni doszło do wypiętrzenia wód podziemnych. To sprawia, że może dojść do skażenia wód gruntowych. Co więcej, zagrożony zniszczeniem jest także park naturalny Albufera, znajdujący się ok. 3 km od kopalni. Tymczasem Hiszpanie są wściekli na swoje władze lokalne, które oskarżają o zaniedbania. W ostatni weekend przed siedzibą władz Walencji protestowały tysiące ludzi, domagający się dymisji szefa regionalnych władz Carlosa Mazona. On odmawia odejścia ze stanowiska. „Dymisja!”, "Morderca!" – krzyczał w jego stronę tłum.

Sonda Czy w jakiś sposób ucierpiałeś podczas ostatniej wielkiej powodzi? Tak, bardzo Trochę Nie, wcale

"La antigua cantera de Picassent, donde la Generalitat está depositando restos, lodos y coches, contiene una laguna formada, según consideran más probable los expertos, por el corte del nivel freático"#DanaValencia #contaminación https://t.co/lLs0PlFSfQ— Francisco Leonardo Docanto (@Francis02205819) December 2, 2024

BREAKING:Horrific flooding disaster in Spain.At least 51 people have been killed in the Valencia region alone but that figure is expected to rise.🇪🇸 pic.twitter.com/nl01cBxVaI— Visegrád 24 (@visegrad24) October 30, 2024

QUIZ. Kultowa gra państwa-miasta. Pamiętasz ją jeszcze? Pytanie 1 z 10 Miasto na literę K Kuwejt Kongo Kosowo Następne pytanie