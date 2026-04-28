Pociąg wjechał w wagon na stacji. 14 osób nie żyje! Ofiary to same kobiety

W aglomeracji Dżakarty doszło do tragicznej katastrofy kolejowej, gdy pociąg dalekobieżny uderzył w stojący skład podmiejski.

W wyniku zderzenia zginęło 14 kobiet, a 84 osoby zostały ranne, co wstrząsnęło lokalną społecznością.

Trwa śledztwo mające wyjaśnić przyczyny wypadku, w tym wcześniejsze zderzenie kolejki podmiejskiej z taksówką.

Katastrofa kolejowa na stacji. Zginęło 14 kobiet

Do wstrząsającej katastrofy kolejowej doszło w poniedziałek, 27 kwietnia w mieście Bekasi w aglomeracji stolicy Indonezji, Dżakarty. Początkowo mówiono o kilku ofiarach, ale we wtorek (28 kwietnia) rankiem pojawiły się nowe informacje - 14 osób nie żyje, a 84 zostały ranne. Do dramatu doszło w momencie, gdy pociąg dalekobieżny uderzył w ostatni wagon stojącego na stacji składu kolejki podmiejskiej. Wagon był przeznaczony tylko dla kobiet. "Wszystkie ofiary śmiertelne to kobiety" - podała lokalna policja.

"Pociągi często są przestarzałe i w złym stanie technicznym"

Zgodnie z tym, co przekazały władze regionu, składem dalekobieżnym podróżowało 240 osób - żadnej z nich nic się nie stało. Na razie nie wiadomo, dlaczego mogło dojść do tego strasznego wypadku. "Przedstawiciel indonezyjskich kolei państwowych powiedział, że kolejka podmiejska zderzyła się wcześniej ze stojącą na torach taksówką. Policja prowadzi w tej sprawie śledztwo" - donosi PAP. Niestety, wypadki kolejowe zdarzają się w Indonezji dość często. "Kraj jest rozległy i leży na wielu wyspach, natomiast pociągi są często przestarzałe i w złym stanie technicznym".

25