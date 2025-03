Podano nowy komunikat o stanie papieża! Wzruszająca modlitwa Polaka

Papież Franciszek przerywa milczenie. Mówi o tym, co ukryte!

Papież Franciszek nadal przebywa w szpitalu, a jego stan zdrowia na zmianę polepsza się i pogarsza. Lekarze nie mówią o już o krytycznym stanie Ojca Świętego, tylko o stabilnym, jednak w ich słowach nadal jest wiele ostrożności. "Stan kliniczny Ojca Świętego także dziś był stabilny. Papież nie potrzebował nieinwazyjnej mechanicznej wentylacji, ale wyłącznie tlenoterapii o wysokim przepływie" - przekazano w wieczornym komunikacie Watykanu. Jak dodano, papież "biorąc pod uwagę złożoność obrazu klinicznego", nie sposób na razie przesądzić o tym, co będzie w przyszłości ze zdrowiem papieża. Dziś rano Stolica Apostolska uspokajała, że Ojciec Święty "dobrze wypoczął przez całą noc". Franciszek w ostatniej dobie nie potrzebował już mechanicznej wentylacji, choć jest mu nadal podawany tlen.

Kardynał Konrad Krajewski na Placu Świętego Piotra: "Niech Dziewica Maryja, matka Kościoła wspiera go w tym momencie"

Tymczasem świat obiegła wzruszająca modlitwa, którą wygłosił w niedzielę na Placu Świętego Piotra papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski. "Modlimy się razem z całym Kościołem o zdrowie Ojca Świętego Franciszka. Niech Dziewica Maryja, matka Kościoła wspiera go w tym momencie" - powiedział kardynał z Polski w trakcie siódmego już wieczoru specjalnych modlitw o zdrowie Ojca Świętego. Codziennie o godzinie 21. wierni i duchowieństwo zbierają się na Placu Świętego Piotra, by odmawiać modlitwę różańcową. Papież niedawno podziękował za to w specjalnym oświadczeniu. "Czuję całą waszą miłość i bliskość, a w tym szczególnym czasie czuję się, jakbym był „niesiony” i wspierany przez wszystkich ludzi. Dziękuję wam wszystkim!" - ogłosił papież. "Czuję w sercu 'błogosławieństwo', które jest ukryte w kruchości, ponieważ właśnie w takich momentach uczymy się jeszcze bardziej ufać Panu" - dodał.

