Zabił burmistrza i byłego dyrektora. Popełnił samobójstwo

Zwłoki odnaleźli funkcjonariusze Grupy Szybkiego Reagowania z Górnej Austrii (SIG). Zastępca komendanta policji Górnej Austrii Rudolf Keplinger potwierdził, że chodzi o poszukiwanego od blisko tygodnia Rolanda Drexlera, który w poniedziałek - jak się podejrzewa zabił burmistrza Altenfelden i byłego dyrektora łowiectwa w sąsiednim Arnreit. Tożsamość denata potwierdzono na podstawie odcisków palców. Przeprowadzona zostanie też sekcja zwłok, która ostatecznie potwierdzi, czy poszukiwany rzeczywiście sam odebrał sobie życie.

Czytaj też: Potworna śmierć 6-letniego Olusia. Decyzja prokuratury w sprawie Grzegorza B.

Obława na Drexlera trwała od poniedziałku, kiedy to prawdopodobnie w wyniku prywatnego sporu zastrzelił dwie osoby, a następnie uzbrojony zbiegł własnym samochodem do pobliskiego lasu. W piątek w pobliżu miejsca zbrodni funkcjonariusze odnaleźli pojazd należący do domniemanego mordercy. W obławie brało udział ponad 250 funkcjonariuszy policji. Do organów ścigania wpłynęło blisko 400 informacji na temat sprawcy przekazanych przez mieszkańców terenów, gdzie doszło do tragedii.

Brutalne zabójstwo w Pabianicach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.