Podsłuchano rozmowę oligarchów! To, co mówią o Putinie, może szokować

Rozmowa dwóch oligarchów nagrana! Nie szczędzili mocnych słów, wyzywając Putina

Od początku wojny na Ukrainie plotkuje się o tym, co tak naprawdę rosyjscy oligarchowie sądzą na temat Władimira Putina i jego imperialnych zapędów. Mnożą się też tajemnicze śmierci przedstawicieli rosyjskich elit, zarówno w Rosji, jak i za granicą. Jednak nawet w tej sytuacji oligarchom zdarza się taka nieostrożność, jak otwarta rozmowa przez telefon na temat Władimira Putina i wojny na Ukrainie. Do treści takiej rozmowy dotarli niedawno dziennikarze Radia Wolna Europa i Czasu Teraźniejszego, tworzących projekt śledczy Sistema. Otrzymali plik z zapisem rozmowy dwóch mężczyzn, których zidentyfikowali jako dwóch miliarderów z Rosji, Romana Trocenkę i Nikołaja Matuszewskiego, choć oni sami już zaprzeczyli, by głosy należały do nich. To, co dwaj rozmówcy opowiadali o dyktatorze, może szokować. Padają mocne słowa! Co mówili oligarchowie w rozmowie telefonicznej, która miała miejsce w styczniu 2023 roku?

Nazwali Putina "d...kiem" i "palantem"! Dziennikarze śledczy: to głosy dwóch słynnych oligarchów

"Rosja, którą tak szczerze kochamy, wpadła w szpony d...ków" — mówi jeden z mężczyzn, a drugi zdecydowanie potakuje. "Mają jakieś dziwne dziewiętnastowieczne przekonania. To nie może się dobrze skończyć, to skończy się na piekle. Ludzie będą się zabijać na ulicach Moskwy” – dodaje głos miliardera. „Jak może żyć i rozwijać się kraj, w którym jedyną ideologią jest zarabianie pieniędzy i utrzymywanie przy władzy jednej grupy ludzi? W pewnym momencie umrą i nic po sobie nie zostawią. To będzie po prostu spalona pustynia” - stwierdza jeden z telefonujących. Inny nawiązuje do bożonarodzeniowych życzeń od Putina... "Począwszy od Jelcyna [...], aż do ostatniego, kiedy to ten palant nie stoi przed choinką, jak zwykle, tylko przed wojskiem" - mówi domniemany bogacz. Wygląda na to, że oligarchowie uważają Putina za "d..pka" i palanta...

"This is going to end in hell": Russian oligarchs believe that Russian authorities are leading the country into abyss.While the Kremlin pretends that everything is under control, the oligarchs will soon start talking openly about the upcoming catastrophe. pic.twitter.com/DYhGhFWC7y— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 26, 2023

