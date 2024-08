Podszedł do 27-latka na dworcu głównym i strzelił. Policjanci zatrzymali podejrzanego

Wstrząsające i dramatyczne sceny rozegrały się na dworcu kolejowym we Frankfurcie. Jak informuje "Rzeczpospolita", powołując się na niemiecką agencję dpa, we wtorek 20 sierpnia około godziny 21 doszło do strzelaniny. Wszystko wydarzyło się na kilka minut przed przyjazdem pociągu. To wtedy padło kilka strzałów.

Według świadków tego zdarzenia, napastnik niespodziewanie podszedł do młodego mężczyzny. Na platformie X pojawiło się nagranie z tego wstrząsającego zdarzenia. Widać na nim młodego mężczyznę z plecakiem, który stoi na peronie i czeka na pociąg. W pewnym momencie podchodzi do niego dużo wyższy mężczyzna, ubrany w jasną bluzę i niebieskie spodnie. Przystawia 27-latkowi broń do głowy i strzela. Kolejny strzał pada, kiedy ofiara leży już na ziemi. W tym momencie sprawca szybkim krokiem oddala się z miejsca zdarzenia, a świadkowie zaczynają orientować się, co właśnie się wydarzyło. Większość słysząc strzały ucieka z bagażami w ręku.

Rzeczpospolita cytuje studentkę, która z przerażeniem opowiada, jak bardzo przerażające było to zdarzenie i fakt, że wszystko działo się na środku dworca kolejowego.

27-latek do którego oddano strzały zmarł na miejscu zdarzenia. Mężczyzna, który oddał strzały próbował uciec przed policją, ostatecznie jednak został zatrzymany na jednym z peronów dworca we Frankfurcie. Po tych wydarzeniach dworzec został chwilowo wyłączony dla ruchu pociągów.

Śledczy pracowali na miejscu zdarzenia do godziny 4:30 nad ranem. Policjanci znaleźli pistolet, który prawdopodobnie został użyty w strzelaninie. Jak przekazała "Rzeczpospolita" obaj mężczyźni - ofiara oraz podejrzany- są obywatelami Turcji. Na razie nie jest znany motyw. Jak informuje niemiecka policja - śledztwo jest w toku.

