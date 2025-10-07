Polak miał zabić znanego dziennikarza. "Byłem tylko kierowcą, grozili mi śmiercią"

W Amsterdamie trwa proces apelacyjny w sprawie zabójstwa znanego dziennikarza Petera R. de Vriesa sprzed czterech lat.

Główny oskarżony, Polak Kamil E., ujawnił, że początkowo to on miał dokonać zabójstwa za 80 tys. euro, ale odmówił.

Kamil E. twierdzi, że zmuszono go do bycia kierowcą ucieczki dla faktycznego zabójcy, a wcześniej kłamał ze strachu przed mafią.

Prokuratura żąda dożywocia, a Polak uważa karę za zbyt wysoką – czy sąd uwzględni jego nową wersję wydarzeń?

W Amsterdamie trwa proces apelacyjny w sprawie zabójstwa holenderskiego dziennikarza Petera R. de Vriesa, które miało miejsce cztery lata temu. Główny oskarżony, 39-letni Polak Kamil E., ujawnił właśnie, że to on był pierwotnie wyznaczony do dokonania zabójstwa dziennikarza. Miał za to otrzymać 80 tys. euro - podaje holenderski dziennik "De Volkskrant". Kamil E. twierdzi, że odmówił wykonania tego zlecenia. W zamian został zmuszony do prowadzenia auta, którym uciekał z miejsca zdarzenia faktyczny zabójca dziennikarza, Delano G.

Polak sądzony za zabójstwo dziennikarza. "Bałem się o swoje życie"

Polak przyznał, że wielokrotnie obserwował De Vriesa w Amsterdamie i przekazywał mafii zdjęcia miejsca, gdzie dziennikarz wychodził po nagraniach programu RTL Boulevard. To zupełnie inna wersja wydarzeń. Jak przypomina PAP, Kamil E. wcześniej zaprzeczał obecności w mieście i znajomości ofiary. Podczas rozprawy apelacyjnej przyznał, że kłamał ze strachu. Po odmowie wykonania egzekucji podobno grożono jemu i jego rodzinie śmiercią. "Powiedziano mi, że wiem za dużo. Bałem się o swoje życie" - zeznał w specjalnie strzeżonej sali sądowej w kompleksie sądowym przy lotnisku Schiphol.

Powiedział, że jego zdaniem kara 28 lat więzienia jest zbyt wysoka jak na "rolę kierowcy". W procesie apelacyjnym sąd ponownie rozpatruje sprawy dziewięciu oskarżonych o udział w zabójstwie. Prokuratura żąda wyroków dożywocia dla trzech z nich, w tym Kamila E. i Delano G. Proces potrwa kilka tygodni, a wyrok ma zapaść pod koniec roku.

Znany dziennikarz został zamordowany

Peter Rudolf de Vries był jednym z najbardziej znanych holenderskich dziennikarzy śledczych. Zasłynął m.in. ujawnieniem szczegółów porwania szefa browaru Heinekena w 1983 roku. W ostatnich latach wspierał świadka koronnego w procesie przeciwko mafii Ridouana Taghiego. Zmarł 6 lipca 2021 roku w Centrum Medycznym Wolnego Uniwersytetu w Amsterdamie, dziewięć dni po zamachu. Dzieci dziennikarza kierują fundacją jego imienia, która wspiera ofiary przestępczości i walczy o sprawiedliwość w nierozwiązanych sprawach kryminalnych.