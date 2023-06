Polka wypadła z okna hotelu na wakacjach! Tajemnicza śmierć kobiety

Musisz to zobaczyć!

Tajemnicza tragedia w albańskim hotelu! Nie żyje Polka i wszystko wskazuje na to, że wypadła z okna. O sprawie napisał portal JOQ Albania. Do dramatu doszło w nocy z czwartku na piątek w hotelu Royal w albańskiej miejscowości Durres. Na szóstym piętrze mieszkała 55-letnia Polka. Niestety, jej ciało znaleziono pod oknem. Kobieta spadła z wysokości na ziemię. "Jak widać na zdjęciach przesłanych do JOQ Albania, policja okryła kobietę białymi plastikowymi płachtami po tym, jak została znaleziona martwa" - czytamy na Instagramowym profilu JOQ Albania, a na niewyraźnej fotografii widzimy miejsce tragedii.

Nie wiadomo, dlaczego Polka wypadła z okna lub balkonu

Dlaczego Polka wypadła z okna? Czy był to wypadek, samobójstwo, a może nie wykluczono działania osób trzecich? To nie zostało jeszcze wyjaśnione. "Nie jest jasne, czy turystka zginęła, rzucając się z balkonu pokoju, w którym przebywała, spadła przypadkowo, czy ktoś ją popchnął. W odpowiedzi na pytania JOQ hotel, w którym doszło do zdarzenia, stwierdził, że polska turystka była pijana. Okoliczności zdarzenia nie zostały jeszcze wyjaśnione" - pisze albański portal.

