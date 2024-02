i Autor: Shutterstock

a miało być tak pięknie...

Polka żądała ponad 3 mln odszkodowania. Jej sprawę w sądzie pogrzebało zdjęcie z choinką!

36-letnia Polka, na co dzień mieszkają w Irlandii, wniosła do tamtejszego sądu sprawę o wysokie odszkodowanie za obrażenia odniesione podczas wypadku samochodowego. Jak przekonywała, w jego wyniku nie może dźwigać ciężarów oraz opiekować się dziećmi. Jak wysokie? Nasza rodaczka oczekiwała 760 tys. euro (czyli ok. 3,2 mln zł)! Wszystko wydawało się iść w dobrym kierunku, aż do chwili, gdy do sądu dotarło zdjęcie, na którym Polka... rzuca choinką!