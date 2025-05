Ponad 100 osób przysięgało przed konklawe. Zamykają Watykan! "Bezwzględna dyskrecja"

Wybór papieża może być szokiem dla świata! Są na to ogromne szanse

Watykan się zamyka! Całkowita dyskrecja przed konklawe!

W Kaplicy Paulińskiej Pałacu Apostolskiego złożyły przysięgę osoby, które będą mogły mieć kontakt z kardynałami w czasie konklawe - informuje Vatican News. W stuosobowym gronie znajdują się m.in. spowiednicy, obsługa Domu św. Marty i przedstawiciele służb, dbających o bezpieczeństwo. Wszystkich obowiązuje m.in. bezwzględna dyskrecja, pod karą zaciągnięcia ekskomuniki. O zaprzysiężeniu poinformował dyrektor watykańskiego Biura Prasowego, podczas spotkania z dziennikarzami, podsumowującego popołudniową, 11. kongregację generalną – przedostatnią, przed rozpoczynającym się w środę (7 maja) konklawe.

Jak przekazał Matteo Bruni, w kongregacji wzięło udział ok. 170 kardynałów, w tym 132 spośród 133 obecnych w Rzymie elektorów. Podczas spotkania wysłuchano ok. 20 wystąpień. Dotyczyły one m.in. różnorodności etnicznej członków Kościoła, kwestii migracji i postrzegania migrantów jako daru, ale też jako grupy, której należy towarzyszyć w podtrzymywaniu wiary. Poruszono też temat wojen. Kardynałowie rozmawiali też o synodalności i eklezjologii komunii, a także o misji wspierania nowego papieża przez kardynałów. Mowa też była o pasterskim aspekcie papieskiej posługi, zwłaszcza w perspektywie prowadzenia dialogu i budowania relacji z różnymi religiami i kulturami.

Wojskowe zagłuszarki w Watykanie. Specjalne kontrole techniczne

W poniedziałek, 5 maja, Watykan poinformował także, że wojskowe zagłuszarki zablokują komunikację elektroniczną między Kaplicą Sykstyńską, a światem zewnętrznym. W ten sposób zagwarantowany zostanie wymóg, by w miejscu wyboru papieża nie mogły działać żadne urządzenia rejestrujące i podsłuchowe. Specjalne kontrole techniczne, by upewnić się, że nie zainstalowano żadnego sprzętu w Kaplicy Sykstyńskiej, przeprowadzają tam eksperci - przekazuje PAP.

Kiedy poznamy nowego papieża?

Kiedy poznamy nazwisko nowego papieża? Ks. prof. Andrzej Kobyliński, kierownik Katedry Etyki UKSW w Warszawie w rozmowie z PAP prognozuje, że może się to stać już w najbliższy czwartek, 8 maja. "Wynika, to w głównej mierze z tego, że koalicje wśród kardynałów-elektrów są już bardzo wyraźnie zarysowane. Pisze o tym wielu watykanistów. Wszystko wskazuje na to, że przed rozpoczęciem konklawe istnieją trzy frakcje: radykalnie liberalna, która może liczyć na 50-60 głosów, centrowo-liberalna, która może liczyć na 35-40 głosów i konserwatywna, która może liczyć na 30-35 głosów" - uważa.