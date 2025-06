Katastrofa lotnicza w Indiach. Ponad 290 ofiar. Przerażające nagranie

Elon Musk przeprasza Trumpa! "Zadzwonił do niego"

Do zdarzenia doszło krótko po starcie Boeinga 787-8 Dreamliner należącego do linii Air India, który miał lecieć z Ahmadabadu na londyńskie lotnisko Gatwick. Na pokładzie maszyny znajdowały się 242 osoby. Wcześniej indyjskie służby medyczne informowały o co najmniej 204 ofiarach śmiertelnych. Najnowszy bilans uwzględnia również osoby, które zginęły w wyniku uderzenia maszyny w zabudowania cywilne.

Ahmadabad: Boeing runął na osiedle. Ponad 290 zabitych

Trwa akcja służb ratunkowych oraz ustalanie przyczyn tragedii. Pomoc w prowadzeniu akcji ratunkowej zaoferowało wiele państw świata, między innymi Wielka Brytania. Amerykańska Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu zapowiedziała, że wyśle do Indii zespół śledczych, których zadaniem będzie pomoc w ustaleniu przyczyn tragedii. Pomoc zaoferował też producent samolotu, firma Boeing.

Tragedia w Ahmadabadzie to jedna z największych katastrof lotniczych w historii Indii. Premier Narendra Modi nazwał ją szokującą; podkreślił, że rozmiar tragedii "pozostawia bez słów". Dodał, że myślami jest ze wszystkimi, którzy w niej ucierpieli, oraz z ich najbliższymi. W reakcji na katastrofę w Ahmadabadzie do Indii z całego świata napływają kondolencje i wyrazy współczucia.

Katastrofa Dreamlinera w Ahmadabadzie. Zginęło ponad 290 osób. Nagranie z momentu katastrofy:

Katastrofa lotnicza w Indiach

Wczesnym popołudniem w czwartek czasu miejscowego samolot linii lotniczych Air India z Ahmadabadu do Londynu rozbił się tuż po starcie z lotniska; samolot runął na ziemię w gęsto zabudowanej części miasta. Oprócz 230 pasażerów na pokładzie Boeinga 787-8 Dreamlinera było 10 osób personelu pokładowego i dwóch pilotów.

Boeing 787-8 Dreamliner linii Air India leciał z Ahmadabadu na londyńskie lotnisko Gatwick. Tuż po starcie kapitan nadał sygnał "mayday" i - jak podkreślają przedstawiciele przewoźnika oraz obsługa lotniska - był to ostatni kontakt z rejsem AI171. Na pokładzie samolotu było 230 pasażerów: 169 obywateli Indii, 53 - Wielkiej Brytanii, siedmiu - Portugalii oraz jeden obywatel Kanady. Wiadomo też, że 217 pasażerów to osoby dorosłe, a 11 - dzieci. Ponadto na pokładzie maszyny byli dwaj piloci i dziesięcioro członków załogi. Kierownictwo Air India przekazało, że pierwszy pilot spędził w powietrzu 8,2 tys. godzin, a drugi - 1,1 tys.