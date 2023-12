Poseł groził gniewem Boga. Po chwili padł z zawałem na ziemię!

Wydał fortunę, by udawać psa. Gdy spotkał prawdziwego, wydarzyło się TO

Poseł z mównicy groził gniewem bożym. Po paru sekundach upadł na ziemię, bo dostał zawału

Wygrażał innym bożą zemstą, ale to jemu stało się coś złego... Nieprawdopodobne sceny rozegrały się w tureckim parlamencie, a wideo z tego wydarzenia obiegło już cały świat. podczas posiedzenia pewien poseł wygłosił bardzo emocjonalne przemówienie. W pewnym momencie 53-letni Hasan Bitmez nawiązał do tematu wojny na Bliskim Wschodzie. Wyraźnie stawał po stronie Palestyńczyków i w pewnym momencie zagrzmiał: "Spotka ich gniew Allaha!". Dosłownie po paru sekundach... Hasan Bitmez padł jak rażony gromem na podłogę. Na ratunek rzucili się inni parlamentarzyści. Poseł przeżył i trafił do szpitala, ale lekarze określają jego stan jako poważny.

Hasan Bitmez miał zawał serca. Poważny stan posła, który zemdlał na mównicy

Okazało się, że poseł Partii Szczęśliwości gwałtownie stracił przytomność. Według Times of Izrael ostatnie, co zdążył powiedzieć parlamentarzysta po tym, jak padły słowa o Allahu, to "pozdrawiam was wszystkich". Zapewne chciał właśnie zejść z mównicy, być może dlatego, że pogarszało się jego amaopoczucie, ale już nie zdążył. Według tureckiego ministra zdrowia Fahrettina Koca Bitmez niedyspozycja posła była efektem zawału serca.

Shocking moment in Turkish Parliament today. MP Hasan Bismet threatened that Israel would suffer the "wrath of Allah".A few seconds later, he collapsed from a heart attack. pic.twitter.com/zceQwGNWIi— Chris Rose (@ArchRose90) December 12, 2023

