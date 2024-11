Poszedł do zoo, nagle wskoczył do basenu pełnego hipopotamów. Wszystko się nagrało!

Najwyższa i najniższa kobieta świata razem! Musisz to zobaczyć

Brazylia. Intruz pływał w basenie z hipopotamami

W sobotę, 23 listopada, nagranie udostępniła między innymi telewizja RIC. To materiały zarejestrowane przez innych gości ogrodu zoologicznego. W pewnym momencie jeden z mężczyzn odwiedzających zoo wskoczył do basenu pełnego ogromnych i niebezpiecznych hipopotamów. Zwierzęta jednak były - podobnie jak wszyscy zebrani - w ogromnym szoku, ponieważ niewiele zrobiły sobie z pojawienia się intruza. Jedynie bacznie mu się przyglądały, a ten pływał sobie w niecce.

Szokujące nagrania z zoo. Musiała interweniować policja

Na materiałach wideo widać, jak "ubrany w piłkarską koszulkę z numerem 10 mężczyzna pływa w stawie, po czym wykrzykuje coś w stronę hipopotamów, aby następnie pobiec w kierunku innych zwierząt" - relacjonuje PAP. Brazylijskie Radio Band zdradza nieco więcej okoliczności niepokojącego zdarzenia. Zgodnie z tym, co ustalono, przed przeskoczeniem ogrodzenia oddzielającego ludzi od zwierząt mężczyzna poinformował stojącą obok grupę turystów, że najpierw zamierza "pobawić się" z małpami, po czym pobiegł w stronę jednej z nich. "Zwierzę na widok niespodziewanego gościa zaczęło podskakiwać, zbliżając się do intruza".

"Doszło do interakcji mężczyzny ze zwierzętami, ale żadnego z nich nie dotknął" - przekazało radio. Dziennikarze dodali, że dzięki interwencji pracowników ogrodu mężczyznę udało się wydostać z wybiegów dla zwierząt "całego i zdrowego". Potem trafił w ręce policji, a ta podobno skierowała go do ośrodka na badania psychiatryczne.

Vídeo: homem é perseguido por hipopótamo após invadir área restrita em zoológico de Curitibahttps://t.co/ITiJfepznm— CNN Brasil (@CNNBrasil) November 23, 2024