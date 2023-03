Skrajnie wychudzony lew ledwo chodzi po wybiegu. Szokujące nagranie z zoo [WIDEO]

Co to oznacza dla Ukrainy?

Po ścianach ich domu spływała lepka maź. To, co odkryli pod podłogą, jest niewiarygodne

To nagranie wywołało wśród Internautów prawdziwą furię. Na chińskiej platformie Douyin podobnej do TikToka pojawiło się wideo z zoo Jinniu Lake Safari Park w Nanjing (Chiny). Widać na nim wychudzonego lwa, któremu wystają żebra i który z trudem może się poruszać. Zwierzę wygląda, jakby w każdej chwili mogło paść na ziemię. Sprawia wrażenie skrajnie niedożywionego, chwieje się po schodach znajdujących się na wybiegu, prawdopodobnie wkrótce przestanie móc w ogóle się poruszać.

Ledwo żywy lew skrajnie wychudzony? Zoo tłumaczy

Nagranie dosłownie zalało media społecznościowe. Internauci próbują interweniować w tej sprawie, zgłaszając fatalną sytuację lwa odpowiednim służbom. "Tyle cierpienia! Jeśli nie są w stanie go wykarmić, to niech go wyślą do innego zoo, które da radę", "Jak można głodzić zwierzęta, jak można się tak znęcać?", "Czy nikt nad tym nie panuje?" - pytają. Tymczasem zoo odpowiada, że lew wygląda w ten sposób nie dlatego, że nikt się nim nie zajmuje, tylko z powodu starości.

Chiny. Internauci w furii po szokującym nagraniu z zoo

"Ma 25 lat, przeliczając na ludzkie lata, to 80-letni staruszek. Nie jest już w stanie żuć jedzenia" - twierdzą przedstawiciele safari parku. "Lokalne służby weterynaryjne potwierdziły podobno, że Ala - bo tak ma na imię lew - jest karmiony specjalną dietą składającą się z płynnego białka i małych kawałków mięsa, a także jest pod opieką specjalnie przeszkolonych weterynarzy w prywatnej klatce" - pisze "Daily Mail".

'Starving' lion is barely more than skin and bones at Jinniu Lake Safari Park zoo, Nanjing, China, prompting online fury https://t.co/mVwElw1zj1 via @MailOnline— Nomadic Hermit (@nomadic_hermit) March 16, 2023

Sonda Lubisz zwierzęta? Tak Nie Tylko niektóre (napisz w komenatrzu, jakie)