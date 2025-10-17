Delegacja z Małopolski wraca do Polski po wypadku w Drasenhofen. Dwie ofiary zostały w szpitalu

Horror na autostradzie. Wypadek polskiego autokaru w Drasenhofen

Do wypadku doszło w piątek (17 października) na autostradzie A5 w Drasenhofen. Z policyjnych ustaleń wynika, że najpierw jadący w kierunku Czech samochód dostawczy zderzył się z ciężarówką, a następnie w oba pojazdy uderzył autokar. W autokarze znajdowały się 24 osoby: 22 pasażerów i dwaj kierowcy.

Według najnowszych informacji przekazanych przez rzecznika MSZ, Macieja Wewióra, w wyniku wypadku jedna osoba zginęła, a dwie są w stanie ciężkim i przebywają w szpitalach.

Wśród pasażerów był wicemarszałek Ryszard Pagacz. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego potwierdził, że „marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka od samego rana pozostaje w stałym kontakcie z wicemarszałkiem Ryszardem Pagaczem, ambasadą RP w Austrii, wojewodą oraz służbami dyplomatycznymi”.

Powrót do domu – 23 osoby w drodze do Polski

Dobra wiadomość jest taka, że 23 poszkodowanych jest już w drodze powrotnej do Polski. Dwie osoby pozostają w szpitalach w Wiedniu i Brnie, gdzie walczą o powrót do zdrowia.

