Delegacja z Małopolski wraca do Polski po wypadku w Drasenhofen. Dwie ofiary zostały w szpitalu

Zuzanna Sekuła
PAP
2025-10-17 17:11

Tragiczny wypadek na autostradzie A5 w austriackim Drasenhofen! Polski autokar, wiozący delegację z Małopolski, w tym wicemarszałka Ryszarda Pagacza, zderzył się z samochodem dostawczym i ciężarówką. 23 poszkodowanych zmierza do Polski, dwie osoby zostały w szpitalach w Wiedniu i Brnie - przekazało MSZ.

Wypadek polskiego autokaru w Austrii

Autor: Kronen Zeitung/ X (Twitter)
Horror na autostradzie. Wypadek polskiego autokaru w Drasenhofen

Do wypadku doszło w piątek (17 października) na autostradzie A5 w Drasenhofen. Z policyjnych ustaleń wynika, że najpierw jadący w kierunku Czech samochód dostawczy zderzył się z ciężarówką, a następnie w oba pojazdy uderzył autokar. W autokarze znajdowały się 24 osoby: 22 pasażerów i dwaj kierowcy. 

Według najnowszych informacji przekazanych przez rzecznika MSZ, Macieja Wewióra, w wyniku wypadku jedna osoba zginęła, a dwie są w stanie ciężkim i przebywają w szpitalach.

Wśród pasażerów był wicemarszałek Ryszard Pagacz. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego potwierdził, że „marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka od samego rana pozostaje w stałym kontakcie z wicemarszałkiem Ryszardem Pagaczem, ambasadą RP w Austrii, wojewodą oraz służbami dyplomatycznymi”.

Powrót do domu – 23 osoby w drodze do Polski

Dobra wiadomość jest taka, że 23 poszkodowanych jest już w drodze powrotnej do Polski. Dwie osoby pozostają w szpitalach w Wiedniu i Brnie, gdzie walczą o powrót do zdrowia.

