Przez dwa ostatnie lata dziewczynkami zajmowała się ich krewna, 31-letnia Alysia Adams i jej mąż, Ivon Adams (36 l.). Robili to na prośbę matki dzieci – podaje CBS News, cytując sądowe dokumenty. W tym czasie siostry nie chodziły do placówek edukacyjnych, ani razu nie były u lekarza i bardzo często były zostawiane same. Policjanci zatrzymali 31-latkę po tym, jak 17 stycznia odnaleźli zwłoki poszukiwanej przez tydzień Atheny. Jej męża nigdzie nie było.

Zamordował 4-latkę. "Trzymał ją tak długo, aż przestała się ruszać"

Alysia Adams wyznała w areszcie, że mała Athena zginęła w Boże Narodzenie. Tragedia rozegrała się wieczorem. Ivon Adams podobno kilka razy uderzył 4-latkę pięścią, po czym trzymał ją za ramiona, dopóki nie przestała się ruszać. "Następnie trzykrotnie uderzył ją w klatkę piersiową, po czym zabrał ją i ok. 1 w nocy 26 grudnia wyszedł z domu" – wynika z zeznań. Wrócił jakiś czas później, mówiąc żonie, że pochował Athenę w pobliżu linii ogrodzenia ich starej rezydencji w Rush Springs. Nad miejscem pochówku umieścił dużą złamaną gałąź.

Zabił dziecko w Oklahomie. Morderstwo pierwszego stopnia

Ivon Adams został zatrzymany w czwartek, 19 stycznia, w Arizonie i czeka na ekstradycję do Oklahomy. Został oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia i zaniedbanie dziecka – przekazali przedstawiciele Oklahoma State Bureau of Investigation (OSBI).

Remains found in Oklahoma today are believed to be missing 4-yr-old Athena Brownfield. New court docs allege caregiver Ivon Adams beat her to death on Christmas.But why was he arrested in Arizona? We went to the home to find a connection & finally did⬇️https://t.co/6nAhcp9zk2 pic.twitter.com/buyAMVm2Q4— Briana Whitney (@BrianaWhitney) January 18, 2023

