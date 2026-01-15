Potężne eksplozje w centrum miasta! Pożar, ewakuacje i śmigłowce ratunkowe w akcji [ZDJĘCIA]

Anna Kisiel
Anna Kisiel
żródło PAP
żródło PAP
2026-01-15 17:01

W czwartek po południu (15 stycznia) centrum Utrechtu w Holandii ogarnął ogromy pożar po co najmniej dwóch eksplozjach. Służby ratunkowe ewakuują mieszkańców, a na miejscu wylądowały dwa śmigłowce medyczne – informuje PAP.

Super Express Google News
  • W centrum Utrechtu w Holandii doszło do serii eksplozji, po których wybuchł potężny pożar.
  • Służby ratunkowe ewakuują mieszkańców, a na miejscu pojawiły się liczne jednostki ratunkowe, w tym śmigłowce medyczne.
  • Potwierdzono rannych, a władze nie wykluczają kolejnych eksplozji.
  • Co spowodowało te dramatyczne wydarzenia i jaki jest bilans poszkodowanych? Dowiedz się więcej!

W czwartek, 15 stycznia około godziny 15.30 służby w Utrechtcie otrzymały liczne zgłoszenia o eksplozjach w rejonie placu Mariaplaats i pobliskiej ulicy Visscherssteeg. Chwilę później wybuchł duży pożar. Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną, policję, wiele karetek pogotowia oraz dwa śmigłowce ratunkowe, które wylądowały w parku Lepelenburg – informuje PAP.

Czytaj także: Księżna Kate nazwana "zabójczynią"! On poprzysiągł zemstę

Dwa wybuchy i wielki pożar w centrum Utrechtu. Co najmniej jedna osoba ranna
15 zdjęć

Jak podał regionalny nadawca RTV Utrecht, „lokalne władze potwierdzają doniesienia o co najmniej jednej osobie rannej”. Stan poszkodowanego na razie nie jest znany. Nad miastem unoszą się gęste kłęby dymu, a policja ewakuuje mieszkańców i okoliczne restauracje, szeroko ogradzając teren.

Według lokalnego koordynatora ds. bezpieczeństwa – Veiligheidsregio Utrecht – „co najmniej jedna osoba została ranna, jednak służby liczą się z możliwością większej liczby ofiar”. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych eksplozji i apelują, by nie zbliżać się do miejsca zdarzenia.

Przyczyny wybuchów i pożaru wciąż są ustalane.

Wybuch gazu zdemolował blok na Ochocie. Z mieszkań wyleciały szyby, odłamki uszkodziły samochody. To cud, że nikt nie zginął!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki