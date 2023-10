Potężne uderzenie Izraela, czołgi w Strefie Gazy. "Pętla się zaciska"

spadli do szybu windy

Putin nie żyje? Plotki obiegają świat. Co z Aliną Kabajewą?

Niemiecki minister obrony ostrzega Europę. "Musimy być gotowi do wojny"

Operacja lądowa Izraela w Strefie Gazy. 600 celów zaatakowanych, ofiary wśród członków Hamasu, ale i cywilów

Operacja lądowa Izraela w Strefie Gazy trwa. Intensywne ostrzały, liczne ofiary wśród terrorystów, ale i wśród ludności cywilnej. Wojna w Izraelu zaostrza się. Jak poinformowała dziś, w poniedziałek 30 października agencja Reutera, siły zbrojne Izraela przeprowadzają wielki atak na Strefę Gazy. Miasto Gaza zostało zaatakowane z dwóch stron, są liczne ofiary wśród członków Hamasu. Pojawiają się także informacje o atakach na południową część Strefy. Żołnierze Izraela „zabili dziesiątki terrorystów, którzy zabarykadowali się w budynkach i tunelach i próbowali ich atakować” – przekazał rzecznik IDF kontradmirał Daniel Hagari. „Wojska IDF kontynuowały przez ostatnie kilka godzin operację lądową w Strefie Gazy”, gdzie „niszczyły infrastrukturę terrorystów, w tym wyrzutnie rakiet przeciwpancernych” – poinformowała izraelska armia w komunikacie przytaczanym przez CNN. Jak dodaje, zaatakowano ponad 600 celów w Strefie.

Tysiące ofiar, zabici cywile. Wojna w Izraelu nie kończy się, tylko zaostrza

Reuters cytuje mieszkańców Strefy Gazy, którzy słyszeli wjeżdżające do miasta czołgi i silne ostrzały, ale przekonują, że czołgi te później wycofały się z powodu ostrzału moździerzowego prowadzonego przez Palestyńczyków. Jak powiedział korespondent BBC Paul Adams, siły izraelskie „stopniowo nasilają działania”, a „pętla wokół miasta Gaza zaczyna się zaciskać”. Operacja lądowa Izraela w Strefie Gazy przeprowadzana jest w odpowiedzi na zmasowany atak Hamasu, do którego doszło 7 października. Zginęło wtedy 1400 osób w Izraelu, setki zostały porwane do Gazy. Tymczasem podporządkowane Hamasowi palestyńskie ministerstwo zdrowia podaje, że od początku wojny zginęło 8,3 tys. Palestyńczyków. Po obu stronach jest wiele niewinnych ofiar wśród cywilów.

Sonda Czy uważasz, że Izrael ma prawo bombardować Hamas w Strefie Gazy? Tak Nie Nie interesuje mnie to

FTNnrXCb4CU

Israeli forces appear to be advancing on Gaza City from two sides https://t.co/ptdk5TmLQp pic.twitter.com/R8x5ZTiZ7T— Guardian Weekly (@guardianweekly) October 30, 2023