Potężny kryzys we Francji. Wotum nieufności i koniec rządu Michela Barniera

Francja. Upadek rządu Michela Barniera

W środę, 4 grudnia, wieczorem parlament Francji uchwalił wniosek o wotum nieufności wobec rządu Michela Barniera zmuszając go do ustąpienia. Rząd premiera Barniera jest pierwszym od 1962 roku gabinetem ustępującym w wyniku wotum nieufności.

Za wnioskiem głosowało 331 posłów lewicy i skrajnej prawicy. Do jego przyjęcia niezbędnych było 289 głosów.

W rezultacie głosowania Michel Barnier został zmuszony do złożenia dymisji swojego rządu, a budżet, który był przyczyną jego upadku, przestaje obowiązywać.

Jak informuje BBC, nowe wybory parlamentarne nie mogą się odbyć przed lipcem, więc obecny impas w Zgromadzeniu Narodowym, w którym żadna grupa nie może liczyć na uzyskanie większości, będzie się utrzymywał.

Po odejściu Barniera prezydent Emmanuel Macron powoła nowego premiera. Jest to jednak trudne zadanie: żadna partia nie ma w parlamencie tylu własnych posłów i sojuszników, by zapewnić nowemu rządowi większość, albo przynajmniej uchronić go przed następnym wotum nieufności.