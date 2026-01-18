Potworna tragedia w górach! Nie żyje 8 osób przysypanych przez lawiny

2026-01-18 16:42

Tragiczny bilans weekendu w austriackich Alpach. W wyniku trzech potężnych lawin, które zeszły w sobotę, 17 stycznia śmierć poniosło łącznie osiem osób. Ofiary to obywatele Austrii oraz Czech. Jak informuje agencja dpa, powołując się na komunikaty lokalnej policji, do wszystkich wypadków doszło poza wyznaczonymi trasami zjazdowymi.

Lawina w Alpach. Co stało.jpg

i

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI
  • W austriackich Alpach zeszły trzy lawiny, w wyniku których zginęło łącznie osiem osób – obywatele Austrii i Czech.
  • Do tragicznych zdarzeń doszło w dolinie Grossarltal (Salzburg), w regionie Murtal (Styria) oraz w pobliżu Bad Hofgastein.
  • Wszystkie ofiary zjeżdżały na nartach poza wyznaczonymi trasami, a służby ostrzegają o bardzo niebezpiecznej sytuacji lawinowej w regionie.

Czarna seria w austriackich Alpach. Nie żyje 8 osób

Do najbardziej tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w sobotę, 17 stycznia w dolinie Grossarltal, na terenie kraju związkowego Salzburg. Potężna lawina porwała tam czteroosobową grupę turystów. Niestety, nikt nie przeżył. Jak podała policja, ofiary to trzej mężczyźni w wieku 53, 63 i 65 lat oraz 60-letnia kobieta. Wszyscy byli obywatelami Austrii. To jednak nie był koniec dramatycznych doniesień tego dnia.

Kolejna tragedia rozegrała się w regionie Murtal w Styrii. Tam lawina pochłonęła trzy osoby. Poszukiwania trwały do niedzieli, kiedy to ratownikom udało się odnaleźć i wydobyć spod śniegu ciała trojga obywateli Czech. Równolegle, w pobliżu popularnego kurortu Bad Hofgastein, śnieżny żywioł porwał 58-letnią kobietę, która zjeżdżała na nartach. Jak podkreślają służby, we wszystkich tych przypadkach ofiary poruszały się poza oficjalnymi, przygotowanymi trasami. Była to skrajnie ryzykowna decyzja, która niestety kosztowała ich życie.

Niebezpieczeństwo w Alpach rośnie. Świeży śnieg w każdej chwili może runąć na ludzi

Służby ratownicze i eksperci od dłuższego czasu ostrzegają, że obecna sytuacja lawinowa w austriackich Alpach jest bardzo zdradliwa i niebezpieczna. Po kilku tygodniach bez opadów, w ostatnich dniach w górach spadło od 20 do nawet 50 centymetrów świeżego śniegu. Ta nowa warstwa nie jest w stanie odpowiednio związać się ze starym, często zlodowaciałym podłożem. Taka kombinacja tworzy idealne warunki do powstawania tak zwanych lawin deskowych, które są gwałtowne i niezwykle niszczycielskie.

Władze i służby górskie nieustannie apelują do narciarzy, snowboardzistów oraz turystów pieszych o zachowanie najwyższej ostrożności. Zaleca się kategoryczne unikanie wypraw w tereny o podwyższonym ryzyku lawinowym, a przede wszystkim trzymanie się wyznaczonych i zabezpieczonych tras. Ignorowanie tych ostrzeżeń, zwłaszcza w tak niestabilnych warunkach, jakie panują obecnie, może prowadzić do kolejnych tragedii.

