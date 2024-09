Powódź stulecia w Czechach. Wprowadzono stan zagrożenia

Ten kataklizm idzie do Polski. Za granicą już ulewy i powodzie!

Czechy. Alert powodziowy w 138 miejscach

W Czechach w ciągu ostatniej doby liczba miejsc zagrożonych powodzią wzrosła z 80 do 138. To efekt intensywnych opadów deszczu. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Czechy. Wprowadzono stan zagrożenia

W Czechach marszałek województwa morawsko-śląskiego Josef Bielica wprowadził w sobotę (14 września) w związku z sytuacją powodziową stan zagrożenia. Pozwoli to wprowadzić zakaz wstępu czy też poruszania się osób w określonym miejscu lub obszarze lub wezwać do pomocy wojsko. Do takiego rozwiązania wzywali samorząd członkowie centralnego sztabu kryzysowego.